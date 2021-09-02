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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку новогодних подарков для детей работников Группы компаний МАШ

    на право заключения договора на поставку новогодних подарков для детей работников Группы компаний МАШ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584101Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних подарков для детей работников АО "Шереметьево Безопасность"ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110584101

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку новогодних подарков для детей работников Группы компаний МАШ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 10:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация..docx

    Протокол_914_от_30.09.2021_г._Часть_2_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка новогодних подарков для детей работников АО "Шереметьево Безопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 09:3029.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584101Подведение итогов не позднее Поставка новогодних подарков для детей работников АО "Шереметьево Безопасность"Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних подарков для детей работников АО "Шереметьево Безопасность"

    Начальная цена

    16 552 215,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Шереметьево Безопасность
    Все закупки и тендеры АО Шереметьево Безопасность

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шереметьево-2, владение 3, комната 114

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шереметьево-1, а/я 60

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    32.99.51.119

    Изделия для новогодних и рождественских праздников прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049786/name/615c35119ee437.55808286

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 2834.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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