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Номер извещения
32110580666
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Почтовый адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Контактный телефон
+7 495 627-53-97 доб. 7715
Факс
Адрес электронной почты
torgi@agaa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанова Д. Д.
Место рассмотрения предложений
125171, ГОРОД МОСКВА,ПРОЕЗД ВОЙКОВСКИЙ 5-Й, дом 28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильного топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 08:00 GMT +301.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580666Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива125171, ГОРОД МОСКВА,ПРОЕЗД ВОЙКОВСКИЙ 5-Й, дом 28
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 08:0001.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580666Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива125171, ГОРОД МОСКВА,ПРОЕЗД ВОЙКОВСКИЙ 5-Й, дом 28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного топлива
Начальная цена
1 061 205,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный федеральный округ, Москва, По месту нахождения торговых точек Поставщика (в соответствии с требованиями Технической части (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок)).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "АГА (А)"
Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"
Адрес местонахождения
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 18000
Кол-во: 2100
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