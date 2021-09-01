Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка автомобильного топлива

    Поставка автомобильного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580666Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива125171, ГОРОД МОСКВА,ПРОЕЗД ВОЙКОВСКИЙ 5-Й, дом 28Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580666

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №4 к Извещению о ЗК (РНМЦ)

    Извещение об осуществлении ЗК (Топливо)

    Приложение №3 к Извещению о ЗК (ТЗ)

    Приложение__2_к_Извещению_о_ЗК__Проект_договора__от_26.08.21.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_от_26.08.21.pdf

    Протокол_итоговый__топливо_4_кв._.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Юридический адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Почтовый адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Контактный телефон

    +7 495 627-53-97 доб. 7715

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi@agaa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Д. Д.

    Место рассмотрения предложений

    125171, ГОРОД МОСКВА,ПРОЕЗД ВОЙКОВСКИЙ 5-Й, дом 28

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 08:00 GMT +301.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580666Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива125171, ГОРОД МОСКВА,ПРОЕЗД ВОЙКОВСКИЙ 5-Й, дом 28

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 08:0001.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580666Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива125171, ГОРОД МОСКВА,ПРОЕЗД ВОЙКОВСКИЙ 5-Й, дом 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 23:5903.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580666Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива125171, ГОРОД МОСКВА,ПРОЕЗД ВОЙКОВСКИЙ 5-Й, дом 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильного топлива

    Начальная цена

    1 061 205,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральный федеральный округ, Москва, По месту нахождения торговых точек Поставщика (в соответствии с требованиями Технической части (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок)).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "АГА (А)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Адрес местонахождения

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024662/name/6131ddaed39bc9.36789524

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5"

    Кол-во: 18000

    "Позиция 2"

    "Топливо дизельное летнее экологического класса К5"

    Кол-во: 2100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП201485
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    584805
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Запрос предложений № ГП148297
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенных в г. Южно-Сахалинск
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ...
    581175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить