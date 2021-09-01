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Номер извещения
32110580702
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №108/МИ - Фильтрующий элемент для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод "РТО" (21-ГЭС-МТР-0244)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.08.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 493
Факс
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Адрес электронной почты
pzotov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зотов Павел Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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МИ №108/МИ - Фильтрующий элемент для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод "РТО" для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.10.202101.10.2021 23:5901.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110580702Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №108/МИ - Фильтрующий элемент для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод "РТО" для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 23:5901.10.2021 23:5901.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580702Подведение итогов не позднее МИ №108/МИ - Фильтрующий элемент для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод "РТО" для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.202101.10.2021 23:5901.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580702Подведение итогов не позднее МИ №108/МИ - Фильтрующий элемент для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод "РТО" для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №108/МИ - Фильтрующий элемент для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод "РТО" для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
527 407,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
26.51.82.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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