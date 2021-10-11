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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение в электронной форме № ППР-38/21 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Открытое публичное предложение в электронной форме № ППР-38/21 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2021 09:0011.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144086Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов повторного использованияМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение в электронной форме № ППР-38/21 на право заключения договора поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с требованиями документации

    Номер извещения

    ГП144086

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    3024285.18

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    24-08-2021 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.10.2021 12:00

    Дата и время проведения

    14.10.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Изменения_УТВЕРЖДАЮ.doc

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с требованиями документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1460

    Адрес электронной почты

    tender@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марченков Алексей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с требованиями документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с требованиями документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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