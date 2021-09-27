Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества - Доли в общей долевой собственности в размере 4631/10000 на имущественный комплекс "Здание общей врачебной практики с сетями", расположенный по адресу: Свердловская обл. Сысертский р-н, д. Токарево 70 м. к югу от дома №1 по улице Восточная в деревне Токарево. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

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