Поставка трубного проката 09Г2С в количестве 4 т, метраж не менее 10,6 м/ 4 шт.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144085 Уникальный номер закупки Номер закупки 441-562/21 Наименование закупки Поставка трубного проката 09Г2С в количестве 4 т, метраж не менее 10,6 м/ 4 шт. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 343 310-08-15 Факс {} Адрес электронной почты Kseniya.Makhaeva@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Махаева Ксения Ришатовна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

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