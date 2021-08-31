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Номер извещения
ГП144085
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубного проката 09Г2С в количестве 4 т, метраж не менее 10,6 м/ 4 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
Kseniya.Makhaeva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Махаева Ксения Ришатовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка трубного проката 09Г2С в количестве 4 т, метраж не менее 10,6 м/ 4 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144085Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного проката 09Г2С в количестве 4 т, метраж не менее 10,6 м/ 4 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 12:0031.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144085Дата и время вскрытия заявок Поставка трубного проката 09Г2С в количестве 4 т, метраж не менее 10,6 м/ 4 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубного проката 09Г2С в количестве 4 т, метраж не менее 10,6 м/ 4 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
46.7
46.72
Документация лота
Кол-во: 4
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