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    Главная / Торги / Закупка автомобильных шин для ДСТ

    Закупка автомобильных шин для ДСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144084Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автомобильных шин для ДСТМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-11/СТНГ

    Наименование закупки

    Закупка автомобильных шин для ДСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП_2108_11СТНГ_Запчасти_автомобильных_шин_для_ДСТ.XLSX

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.DOCX

    Извещение_2108_11СТНГ.DOCX

    Проект_Договора_поставки.docx

    Проект_Договора_хранения.doc

    Техническое_задание.pdf

    Протокол_ГП144084_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 466

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dm.volodin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автомобильных шин для ДСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 17:00 GMT +327.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144084Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автомобильных шин для ДСТМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 17:0015.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144084Подведение итогов не позднее Закупка автомобильных шин для ДСТМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144084Подведение итогов не позднее Закупка автомобильных шин для ДСТМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автомобильных шин для ДСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    22.11.14.191

    Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123736/name/61c9c70a38d337.25064363

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина 12.00R20 ИД-304 НС14 ОШЗ (а/ш+а/к)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Автошина 425/85R21 НС14 О-184 Tyrex CRG POWER ОШЗ (а/ш+а/к)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Автошина 14.00-20 ОИ-25 НС14 ОШЗ (а/ш+а/к)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Автошина 245/70R16 CORDIANT_ALL_TERRAIN, OA-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Автошина 315/80R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL, DM-1 ЯШЗ а/ш"

    Кол-во: 80

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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