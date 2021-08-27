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Номер извещения
АП002918
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка СДТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка СДТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 13:00 GMT +327.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002918Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СДТМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 11:3130.09.2021 11:3130.09.2021 11:31Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002918Подведение итогов не позднее Закупка СДТМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 11:3130.09.2021 11:31Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002918Подведение итогов не позднее Закупка СДТМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка СДТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом КП, ТП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
28.14.13.141
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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