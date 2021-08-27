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    Главная / Торги / Закупка СДТ

    Закупка СДТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002918Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СДТМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка СДТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное письмо.pdf

    Договор поставки.7z

    Анонс.docx

    Форма_КП_СДТ.xlsx

    Формат_ТП_СДТ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка СДТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 13:00 GMT +327.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002918Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СДТМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 11:3130.09.2021 11:3130.09.2021 11:31Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002918Подведение итогов не позднее Закупка СДТМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 11:3130.09.2021 11:31Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002918Подведение итогов не позднее Закупка СДТМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка СДТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом КП, ТП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.141

    Детали соединительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод ГО I 4˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Отвод ГО I 7˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Отвод ОГ I 12˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1200/1200-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Отвод ГО I 2˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Отвод ГО I 4˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Отвод ГО I 5˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Отвод ГО I 9˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Отвод ОК I 90˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-1,5DN-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Отвод ОГ I 18˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1450/1450-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Отвод ОГ I 27˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1900/1900-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Отвод ГО I 2˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Отвод ГО I 4˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Отвод ГО I 6˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Отвод ОК I 90˚ 1020(16 К60)-7,4(10,80)-0,825-1,5DN-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Днище Д I 1020(16 К60)-7,4(10,8)-0,825-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Днище Д I 1420(16 К60)-7,4(11,92)-0,825-40"

    Кол-во: 2

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