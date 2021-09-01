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    Главная / Торги / Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.) (223.ЗК.1857; Id 43100)

    Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.) (223.ЗК.1857; Id 43100)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580729Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.)(Id43100)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    43100

    Наименование закупки

    Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.) (223.ЗК.1857; Id 43100)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1108028_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    1108025_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1108026_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1108027_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    НМЦ_1086497_43100_НМЦД_вывоз_мусора_V2.docx

    ТЗ_1086496_43100_ТЗ_вывоз_мусора_V2.docx

    Протокол_70_2ч_223_ЗК_1857_ИД_43100.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.)(Id43100)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110580729Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.)(Id43100)Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 16:0007.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580729Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.)(Id43100)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580729Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.)(Id43100)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по вывозу мусора (ТКО, РСО, КГО) для МГУ имени М.В. Ломоносова (22400 шт.)(Id43100)

    Начальная цена

    23 507 694,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    470 153,88 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    470 153,88

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Москва, Ленинские горы, д. 1, ул. Кржижановского, д. 18 и д. 24, ул. Моховая, д. 9 и д. 11, ул. Дружбы, д. 4, корп. 2, Ломоносовский проспект д. 31, корп. 1 и корп. 5, д.27, корп. 1 и корп. 10. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    38.12.13.000

    Услуги по сбору опасных отходов городского хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    38.12

    Сбор опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028586/name/6139ab0fe07e84.11683749

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор опасных отходов"

    Кол-во: 3400.00000

    "Позиция 2"

    "Сбор опасных отходов"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 3"

    "Сбор опасных отходов"

    Кол-во: 14000.00000

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