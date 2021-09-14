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    Главная / Торги / Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники

    Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техникиhttps://etp.gpb.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    24.08.2021 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_к_письму_о_подаче_заявки__коммерческое_предложение__ГАЗ_6_790_000_00.xlsx

    Уведомление_о_внесении_изменений__редакция_2__32110582439.docx

    _Извещение__редакция_2__ГАЗ_6_790_000_00.doc

    _Приложение_1___Проект_договора_ГАЗ_6_790_000_00.doc

    _Приложение_2___Техническая_часть__редакция_1__ГАЗ_6_790_000_00.xlsx

    _Приложение_3____Методика_рассмотрения_и_оценки_заявок_ГАЗ_6_790_000_00.docx

    Приложение_4___Обоснование_начальной__максимальной__цены_Метод_сопостави....pdf

    _Документация__редакция_2__ГАЗ_6_790_000_00.docx

    2_участника_КО_итоговый_протокол.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-41-88

    Факс

    Адрес электронной почты

    hudjakov_av@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Худяков Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582439Подведение итогов не позднее Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техникиhttps://etp.gpb.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники

    Начальная цена

    6 790 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    29.10.5

    Средства автотранспортные специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033007/name/6141895758b276.75033537

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка транспортных средств и строительно-дорожная техники"

    Кол-во: 2

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