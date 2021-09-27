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Наименование процедуры
Открытый аукцион с открытой формой подачи предложения о цене имущества на повышение в электронной форме по продаже нефтепромысловых активов по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Выставляемое на продажу имущество: Недвижимое имущество (скважины, сооружения), движимое имущество (объекты инфраструктуры, оборудование, отчеты по геофизическим работам разной степени детальности) на Сабардинском и Сухореченском месторождениях Красноуфимского лицензионного участка Свердловской области
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская область, Красноуфимский район
Номер извещения
ГП144587
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Объекты нефтепромыслового назначения, состоящие из 23 ед. недвижимого и 41 ед. движимого имущества, геологической информации: 17 законсервированных продуктивных скважин на Сухореченском и Сабардинском нефтегазовых месторождениях Красноуфимского лицензионного участка в Красноуфимском районе Свердловской области, объектов инфраструктуры (площадка, емкости, линии электропередач, ограждение, прожекторная вышка, блок-контейнеры, станки, дизельная электростанция) и геолого-геофизическая информация (отчеты по геофизическим работам разной степени детальности). Месторождения расположены в горно-лесистой местности Красноуфимского района Свердловской области на границе с Республикой Башкортостан, в 15-20 км от населенных пунктов и дорог.
Начальная цена
416622919.2
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
41662292.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 10:06 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
41662292.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Залетаев Андрей Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
A.Zaletaev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 359-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620000, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Обременения: не зарегистрировано
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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