Наименование процедуры Открытый аукцион с открытой формой подачи предложения о цене имущества на повышение в электронной форме по продаже нефтепромысловых активов по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Выставляемое на продажу имущество: Недвижимое имущество (скважины, сооружения), движимое имущество (объекты инфраструктуры, оборудование, отчеты по геофизическим работам разной степени детальности) на Сабардинском и Сухореченском месторождениях Красноуфимского лицензионного участка Свердловской области

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) Свердловская область, Красноуфимский район

Номер извещения ГП144587

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Объекты нефтепромыслового назначения, состоящие из 23 ед. недвижимого и 41 ед. движимого имущества, геологической информации: 17 законсервированных продуктивных скважин на Сухореченском и Сабардинском нефтегазовых месторождениях Красноуфимского лицензионного участка в Красноуфимском районе Свердловской области, объектов инфраструктуры (площадка, емкости, линии электропередач, ограждение, прожекторная вышка, блок-контейнеры, станки, дизельная электростанция) и геолого-геофизическая информация (отчеты по геофизическим работам разной степени детальности). Месторождения расположены в горно-лесистой местности Красноуфимского района Свердловской области на границе с Республикой Башкортостан, в 15-20 км от населенных пунктов и дорог.

Начальная цена 416622919.2

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 41662292.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок