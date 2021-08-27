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    Главная / Торги / Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) погрузчиками на 2021 год для нужд ООО «Шахтоуправление Майское».

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) погрузчиками на 2021 год для нужд ООО «Шахтоуправление Майское».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144079Дата и время окончания срока приема заявок Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) погрузчиками на 2021 год для нужд ООО «Шахтоуправление Майское».Кемерово, ул. Терешковой, 45Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) погрузчиками на 2021 год для нужд ООО «Шахтоуправление Майское».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Погрузчики_ШУМ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 923 616-61-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.renzhin@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ренжин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) погрузчиками на 2021 год для нужд ООО «Шахтоуправление Майское».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144079Подведение итогов не позднее Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) погрузчиками на 2021 год для нужд ООО «Шахтоуправление Майское».Кемерово, ул. Терешковой, 45

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) погрузчиками на 2021 год для нужд ООО «Шахтоуправление Майское».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20.000

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги погрузчиков"

    Кол-во:

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