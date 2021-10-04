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Номер извещения
ГП144081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 495 249-05-05 доб. 55120
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Sergeeva_T@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2021 12:00 GMT +304.10.2021 12:0004.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"Москва
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144081Подведение итогов не позднее Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги указаны в Техническом задании Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Пискуновой Светлане Михайловне, тел.: 8 (495)249-05-05 доб. 55120 , e-mail: Sergeeva_T@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
43.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1015
Кол-во: 1522.5
Кол-во: 1015
Кол-во: 6758
Кол-во: 6758
Кол-во: 202740
Кол-во: 178.4
Кол-во: 143.13
Кол-во: 1373.07
Кол-во: 2114.53
Кол-во: 1015
Кол-во: 6250
Кол-во: 2293750
Кол-во: 2018.5
Кол-во: 1619.39
Кол-во: 40.4
Кол-во: 26.9
Кол-во: 37.7
Кол-во: 4.5
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