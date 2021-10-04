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    Главная / Торги / Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"

    Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2021 12:0004.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_цементирование_от_29.09..pdf

    Договор_субподряда.docx

    _Приложение_8_Типовая_документация_Услуги.docx

    _Форма_2_Ком_и_тех_предложение_изм._29.09.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 495 249-05-05 доб. 55120

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Sergeeva_T@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2021 12:00 GMT +304.10.2021 12:0004.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144081Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144081Подведение итогов не позднее Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144081Подведение итогов не позднее Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по укреплению грунта межшпунтового пространства свай d1420мм с применением технологии Jet Grouting для нужд АО "МРТС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги указаны в Техническом задании Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Пискуновой Светлане Михайловне, тел.: 8 (495)249-05-05 доб. 55120 , e-mail: Sergeeva_T@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алмазное бурение железобетонного оголовка t=1,5м"

    Кол-во: 1015

    "Позиция 2"

    "Алмазное бурение железобетонного оголовка t=1,5м"

    Кол-во: 1522.5

    "Позиция 3"

    "Лидерное бурение скважин"

    Кол-во: 1015

    "Позиция 4"

    "Лидерное бурение скважин"

    Кол-во: 6758

    "Позиция 5"

    "В т.ч. Бурение в грунтах (Песок) III группы"

    Кол-во: 6758

    "Позиция 6"

    "В т.ч. Раствор на бурение (в/т=3.0)"

    Кол-во: 202740

    "Позиция 7"

    "В т.ч. Цемент М500 (расход 0,3 т/м3)"

    Кол-во: 178.4

    "Позиция 8"

    "В т.ч. Вода (расход 0,9 т/м3)"

    Кол-во: 143.13

    "Позиция 9"

    "Погрузка материала от бурения экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3 в автосамосвалы"

    Кол-во: 1373.07

    "Позиция 10"

    "Транспортировка материала от бурения на полигон ТБО расстояние 55 км"

    Кол-во: 2114.53

    "Позиция 11"

    "Цементация восходящим способом"

    Кол-во: 1015

    "Позиция 12"

    "Цементация восходящим способом"

    Кол-во: 6250

    "Позиция 13"

    "В т.ч. Раствор на инъецирование (в/т=0,8-1,0)"

    Кол-во: 2293750

    "Позиция 14"

    "В т.ч. Цемент М500 (расход 0,88 т/м3)"

    Кол-во: 2018.5

    "Позиция 15"

    "В т.ч. Вода (расход 0,706 т/м3)"

    Кол-во: 1619.39

    "Позиция 16"

    "В т.ч. Добавка КДСЦ Инжект 09 ТУ 23.64.10-001-47960109-2019"

    Кол-во: 40.4

    "Позиция 17"

    "Тампонаж отверстий в бетоне безусадочным раствором"

    Кол-во: 26.9

    "Позиция 18"

    "В т.ч. ГИДРОЦЕМ L600"

    Кол-во: 37.7

    "Позиция 19"

    "В т.ч. Вода"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 20"

    "В т.ч. Щебень 5-10 мм"

    Кол-во: 22.3

    "Позиция 21"

    "Разработка ППР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Оформление исполнительной документации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Мобилизация основной техники и оборудования до морского порта г. Архангельск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Демобилизация основной техники и оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Перебазировка персонала к месту работ"

    Кол-во: 1

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