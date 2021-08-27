Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке угля на 2021 год.

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке угля на 2021 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144077Дата и время окончания срока приема заявок Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке угля на 2021 год.Кемерово, ул. Терешковой, 45Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке угля на 2021 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перевозка_угля_ШУМ_5_7.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 923 616-61-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.renzhin@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ренжин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке угля на 2021 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144077Подведение итогов не позднее Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке угля на 2021 год.Кемерово, ул. Терешковой, 45

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квалификационный отбор участников предстоящего Конкурса по определению исполнителя работ (услуг) по перевозке угля на 2021 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    49.41.15.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "перевозка угля"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП043051
    Оказание услуг по перевозке грунта для строительства площадок ВЗиС 663, 447, 718, а также подъездных автодорог к ВЗиС на объекте Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
    Оказание услуг по перевозке грунта для строительства площадок ВЗиС 663, 447, 718, а также...
    372787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.07.2020 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП055086
    Дополнительно к лоту ГП043051 Оказание услуг по перевозке грунта для строительства площадок ВЗиС 663, 447, 718, а также подъездных автодорог к ВЗиС на объекте Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
    Дополнительно к лоту ГП043051 Оказание услуг по перевозке грунта для строительства площадок...
    374925
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.07.2020 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП008915
    Оказание услуг по перевозке грунта для строительства площадок ВЗиС на объекте Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
    Оказание услуг по перевозке грунта для строительства площадок ВЗиС на объекте Магистральный...
    379016
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.09.2020 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП175009
    Выполнение работ по перевозке песка и щебня для строительства линейной части газопровода (км 423 – км 518, км 518 – км 613) на объекте Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
    Выполнение работ по перевозке песка и щебня для строительства линейной части газопровода (км...
    466078
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.04.2021 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить