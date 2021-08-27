Дополнительно к лоту ГП043051 Оказание услуг по перевозке грунта для строительства площадок ВЗиС 663, 447, 718, а также подъездных автодорог к ВЗиС на объекте Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"