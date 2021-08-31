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Номер извещения
32110580546
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по продлению прав на использование нормативных баз в ПК Гранд-смета для нужд АО «Электросеть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 11:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-30-19
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезурнашвили Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по продлению прав на использование нормативных баз в ПК Гранд-Смета
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по продлению прав на использование нормативных баз в ПК Гранд-Смета
Начальная цена
168 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям Технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- АО «Электросеть», Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Горького, д. 25. - Обособленное подразделение АО «Электросеть» в г. Ижевск, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6. - Обособленное подразделение АО «Электросеть» в г. Чебаркуль, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7. - Обособленное подразделение АО «Электросеть» в г. Москва, ул. Мишина, дом 35.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
62.01
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
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