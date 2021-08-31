Оказание услуг по продлению прав на использование нормативных баз в ПК Гранд-смета для нужд АО «Электросеть»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в течение 15 рабочих дней для поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП). Лицензиат обязан предоставить Пользователю право на использование программы для ЭВМ и Баз Данных в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора. Предоставление прав на использование программ для ЭВМ (Сметный комплекс Гранд.) и баз данных, годовое сопровождение с момента подписания договора.