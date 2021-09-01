Лот 1

МИ №21VP1857 - Оказание услуг по разработке и реализации концепции коммуникационных мероприятий в рамках 90-летия с начала производственной деятельности ПАО «МОЭК» для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)