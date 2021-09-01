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Номер извещения
32110580465
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 11:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
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Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухоруков Иван Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580465Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону
Начальная цена
1 278 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в п.5 информационной карты запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Ростов-на-Дону,ул.Шолохова,8/50бРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
33.12.19.000
33.1
Документация лота
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