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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону

    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:3001.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580465Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-ДонуРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110580465

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 11:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ред.2.docx

    Пакет_документов_ред.2.doc

    264_Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Протокол__483_от_06.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580465Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону

    Начальная цена

    1 278 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в п.5 информационной карты запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Ростов-на-Дону,ул.Шолохова,8/50бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    Протокол внесения изменений

    25.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025916/name/6135fa33a9c5e9.33880977

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования на объекте: "Электролизная очистных сооружений "Центральный водопровод" г. Ростов-на-Дону"

    Кол-во:

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