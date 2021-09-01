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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110581215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
+7 495 513-66-84
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
yuliya.lobuzova@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобузова Юлия Игоревна
Место рассмотрения предложений
Королев. ул. ленина. д.4А
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581215Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связиКоролев. ул. ленина. д.4А
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581215Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связиКоролев. ул. ленина. д.4А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи
Начальная цена
702 800,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А 141070, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д.1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
42.22.22.140
42.22
Документация лота
Кол-во: 1
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