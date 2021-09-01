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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи

    Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581215Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связиКоролев. ул. ленина. д.4АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Обоснование_НМЦ.pdf

    Приложение___2.pdf

    Приложение___3_Техническое_задание.pdf

    Проект_договора.doc

    Приложение___1.pdf

    Проект_протокола_ЗК__63_4__Ремонт_телефонного_кабеля_связи.docx

    Протокол_ЗК__63_4_Ремонт_телефонного_кабеля_связи_на_публикацию.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    +7 495 513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    yuliya.lobuzova@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобузова Юлия Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Королев. ул. ленина. д.4А

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581215Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связиКоролев. ул. ленина. д.4А

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 11:0008.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581215Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связиКоролев. ул. ленина. д.4А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581215Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связиКоролев. ул. ленина. д.4А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи

    Начальная цена

    702 800,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А 141070, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д.1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22.140

    Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22

    Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029317/name/613a0d2d866b73.89884954

    09.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029394/name/613a187d0a8864.20316708

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по ремонту телефонного кабеля связи"

    Кол-во: 1

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