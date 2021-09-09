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    Главная / Торги / заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.

    заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144074Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144074

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    110044

    Наименование закупки

    заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_ЭПУ_75.pdf

    Заявка_на_закупку_ДГУ.pdf

    Извещение_110044_ДГУ.pdf

    Перечень_ЭПУ_50.pdf

    ТЗ_ДГУ_50_кВт.pdf

    ТЗ_ДГУ_75_кВт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «СКБМ»
    Все закупки и тендеры «СКБМ»

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 8304

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    maleshenko@ckbm.regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алещенко Михаил Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144074Подведение итогов не позднее заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «СКБМ»
    Все закупки и тендеры «СКБМ»

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Классификатор ОКПД2

    27.11.31.000

    Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДГУ"

    Кол-во: 1

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