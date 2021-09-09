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Номер извещения
ГП144074
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
24.08.2021 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 8304
Факс
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Адрес электронной почты
maleshenko@ckbm.regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алещенко Михаил Борисович
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора поставки ДГУ на объекты ООО СКБМ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16
27.11.31.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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