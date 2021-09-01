Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.

Дата и время окончания срока приема заявок

Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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СК РУСВЕЛДИНГ Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1420x18,7 мм" Кол-во: 3.8

"Позиция 2" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм" Кол-во: 126.6

"Позиция 3" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 для изготовления отводов холодного гнутья Ø 1020x16,0 мм" Кол-во: 34.8

"Позиция 4" "Отвод ГО I 4° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Отвод ГО I 7° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Труба стальная электросварная прямошовная из стали 09Г2С с заводским наружным антикоррозионным трехслойным покрытием усиленного типа ПЭПк-3С (футляр) Ø 1220х14,0 мм" Кол-во: 62.4

"Позиция 7" "Тройник штампосварной с решеткой, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Отводы, изготовленные методом индуционного нагрева, с радиусом изгиба 5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОГ I 12° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1200/1200-20" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм" Кол-во: 29

"Позиция 10" "Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1420x18,7 мм" Кол-во: 3.8

"Позиция 12" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм" Кол-во: 222.2

"Позиция 13" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 для изготовления отводов холодного гнутья Ø 1020х16,0 мм" Кол-во: 69.6

"Позиция 14" "Отвод ГО I 2° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Отвод ГО I 4° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Отвод ГО I 5° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Отвод ГО I 9° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Труба стальная электросварная прямошовная из стали 09Г2С с заводским наружным антикоррозионным трехслойным покрытием усиленного типа ПЭПк-3С (футляр) Ø 1220х14,0 мм" Кол-во: 62.4

"Позиция 19" "Тройник штампосварной с решеткой, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Отвод штампосварной, с радиусом изгиба 1,5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОК I 90° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-1,5DN-20" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Отводы, изготовленные методом индуционного нагрева, с радиусом изгиба 5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОГ I 18° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1450/1450-20" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Отводы, изготовленные методом индуционного нагрева, с радиусом изгиба 5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОГ I 27° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1900/1900-20" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм" Кол-во: 29

"Позиция 24" "Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1420x18,7 мм" Кол-во: 3.8

"Позиция 26" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм" Кол-во: 1140.7

"Позиция 27" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 для изготовления отводов холодного гнутья Ø 1020х16,0 мм" Кол-во: 46.4

"Позиция 28" "Отвод ГО I 2° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Отвод ГО I 4° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 3

"Позиция 30" "Отвод ГО I 6° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Тройник штампосварной с решеткой, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Отвод штампосварной, с радиусом изгиба 1,5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОК I 90° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-1,5DN-20" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм" Кол-во: 29

"Позиция 34" "Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø1020x16,0 мм" Кол-во: 27.4

"Позиция 36" "Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Днище штампованное эллептическое Днище Д I 1020(16 К60)-7,4(10,8)-0,825-40" Кол-во: 2