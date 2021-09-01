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    Главная / Торги / Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.

    Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144072Дата и время окончания срока приема заявок Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.г. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма___2.1_Техническое_предложение.xlsx

    РГА_0044_619_00_ТХ_ТТ_001_0.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    af.petrov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Алексей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144072Дата и время окончания срока приема заявок Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144072Подведение итогов не позднее Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144072Подведение итогов не позднее Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.1

    Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1420x18,7 мм"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 2"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм"

    Кол-во: 126.6

    "Позиция 3"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 для изготовления отводов холодного гнутья Ø 1020x16,0 мм"

    Кол-во: 34.8

    "Позиция 4"

    "Отвод ГО I 4° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Отвод ГО I 7° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Труба стальная электросварная прямошовная из стали 09Г2С с заводским наружным антикоррозионным трехслойным покрытием усиленного типа ПЭПк-3С (футляр) Ø 1220х14,0 мм"

    Кол-во: 62.4

    "Позиция 7"

    "Тройник штампосварной с решеткой, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Отводы, изготовленные методом индуционного нагрева, с радиусом изгиба 5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОГ I 12° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1200/1200-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 10"

    "Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1420x18,7 мм"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 12"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм"

    Кол-во: 222.2

    "Позиция 13"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 для изготовления отводов холодного гнутья Ø 1020х16,0 мм"

    Кол-во: 69.6

    "Позиция 14"

    "Отвод ГО I 2° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Отвод ГО I 4° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Отвод ГО I 5° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Отвод ГО I 9° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Труба стальная электросварная прямошовная из стали 09Г2С с заводским наружным антикоррозионным трехслойным покрытием усиленного типа ПЭПк-3С (футляр) Ø 1220х14,0 мм"

    Кол-во: 62.4

    "Позиция 19"

    "Тройник штампосварной с решеткой, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Отвод штампосварной, с радиусом изгиба 1,5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОК I 90° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-1,5DN-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Отводы, изготовленные методом индуционного нагрева, с радиусом изгиба 5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОГ I 18° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1450/1450-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Отводы, изготовленные методом индуционного нагрева, с радиусом изгиба 5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОГ I 27° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-5DN-1900/1900-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 24"

    "Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1420x18,7 мм"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 26"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм"

    Кол-во: 1140.7

    "Позиция 27"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 для изготовления отводов холодного гнутья Ø 1020х16,0 мм"

    Кол-во: 46.4

    "Позиция 28"

    "Отвод ГО I 2° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Отвод ГО I 4° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Отвод ГО I 6° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-40DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Тройник штампосварной с решеткой, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 ТР I 1420(18,7 К60)х1020(16 К60)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Отвод штампосварной, с радиусом изгиба 1,5DN, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Отвод ОК I 90° 1020(16 K60)-7,4(10,80)-0,825-1,5DN-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø 1020x16,0 мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 34"

    "Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К60, временное сопротивление разрыву 590-710 МПА, предел текучести 485 МПА, испытательное заводское давление по ГОСТ 3845-2017 с заводским наружным трехслойным антикоррозионным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 Ø1020x16,0 мм"

    Кол-во: 27.4

    "Позиция 36"

    "Тройник штампосварной, с заводским наружным антикоррозионным покрытием Пк-40 по типу ТУ 1469-002-04834179-2014 Т I 1020(16 К60)х325(8 К48)-7,4(9,62)-0,825-20-А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Днище штампованное эллептическое Днище Д I 1020(16 К60)-7,4(10,8)-0,825-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Днище штампованное эллептическое Днище Д I 1420(16 К60)-7,4(11,92)-0,825-40"

    Кол-во: 2

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    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    443 117
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ИФСК АРКС
    Запрос предложений № ГП905074
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов и Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа...
    232340
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.05.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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