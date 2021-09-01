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Номер извещения
ГП144072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
af.petrov@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Алексей Федорович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144072Дата и время окончания срока приема заявок Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144072Подведение итогов не позднее Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба стальная большого диаметра Ду 1020 - 1420 мм и соединительные детали трубопровода для обустройства Семаковского месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с формой коммерческого предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
24.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.8
Кол-во: 126.6
Кол-во: 34.8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 62.4
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Кол-во: 29
Кол-во: 2
Кол-во: 3.8
Кол-во: 222.2
Кол-во: 69.6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 62.4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 29
Кол-во: 2
Кол-во: 3.8
Кол-во: 1140.7
Кол-во: 46.4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 29
Кол-во: 2
Кол-во: 27.4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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