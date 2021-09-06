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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110580275
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка резцов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 10:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Контактный телефон
+7 499 429-03-17
Факс
Адрес электронной почты
Popova.EA@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиненко Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резцов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резцов
Начальная цена
546 696,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
25.73.40.270
25.73
Документация лота
Кол-во: 4300.00000
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