МИ №1163/МИ - Оказание транспортных услуг по чистке, погрузке и перевозке обезвоженного ила и песка на участке Биологических очистных сооружений г. Менделеевск для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»