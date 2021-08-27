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Номер извещения
ГП144065
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по автоперевозке грузов по маршруту: Иркутская область, карьер Нючакан - Иркутская область, Ковыктинеское ГКМ, площадка ЭСН при УКПГ-2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2559
Факс
--
Адрес электронной почты
n.sokolov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На оказание услуг по автоперевозке грузов по маршруту: Иркутская область, карьер Нючакан - Иркутская область, Ковыктинское ГКМ, площадка ЭСН при УКПГ-2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 11:30 GMT +327.08.2021 11:3027.08.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144065Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по автоперевозке грузов по маршруту: Иркутская область, карьер Нючакан - Иркутская область, Ковыктинское ГКМ, площадка ЭСН при УКПГ-2.Москва
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 11:3003.09.2021 11:3003.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144065Подведение итогов не позднее На оказание услуг по автоперевозке грузов по маршруту: Иркутская область, карьер Нючакан - Иркутская область, Ковыктинское ГКМ, площадка ЭСН при УКПГ-2.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
03.09.202103.09.2021 11:3003.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144065Подведение итогов не позднее На оказание услуг по автоперевозке грузов по маршруту: Иркутская область, карьер Нючакан - Иркутская область, Ковыктинское ГКМ, площадка ЭСН при УКПГ-2.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На оказание услуг по автоперевозке грузов по маршруту: Иркутская область, карьер Нючакан - Иркутская область, Ковыктинское ГКМ, площадка ЭСН при УКПГ-2.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
52.29.20.000
52.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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