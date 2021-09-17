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    Главная / Торги / Гидравлика

    Гидравлика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144073Дата и время окончания срока приема заявок Гидравлическое оборудование и комплектующиеМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24

    Наименование закупки

    Гидравлика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_для_заполнения_участниками_гидравлика.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-15-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.suetina@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суетина Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Гидравлическое оборудование и комплектующие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 18:00 GMT +317.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144073Дата и время окончания срока приема заявок Гидравлическое оборудование и комплектующиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 23:5927.09.2021 23:5927.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144073Подведение итогов не позднее Гидравлическое оборудование и комплектующиеМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 23:5927.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144073Подведение итогов не позднее Гидравлическое оборудование и комплектующиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гидравлическое оборудование и комплектующие

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительные условия оплаты: 100% отсрочка от 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    28.41.33.130

    Прессы гидравлические

    28.14.20.115

    Приводы гидравлические

    28.12

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    26.51.85.110

    Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ__чертежи.7z

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство распределительное фильтра ФОВ-2К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Элемент полочный флокулятора чертеж ЭП.А3504.00.00.00.002-01"

    Кол-во: 1680

    "Позиция 3"

    "Распределитель SKF-Lincoln VSL4-KR, арт. 620-40062-7"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Клапан 162 CVCV-XCN"

    Кол-во: 33

    "Позиция 5"

    "Фильтроэлемент 1300R010 BN4HC"

    Кол-во: 21

    "Позиция 6"

    "Обойма для прессованных рукавов PND210 VA"

    Кол-во: 580

    "Позиция 7"

    "Делитель потока гидрав.MTO-4-4-AVR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Элемент фильтрующий 1700R020BN4HC"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Клапан 161 RDDA-LAN"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Клапан ходовой 4WRAE 10 E60-22/G24N9K31/A1V Rexroth (4WRAE 10 E60-2X/G24N9K31/A1V)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Ниппель SA NW 13 DKO 2 VA"

    Кол-во: 420

    "Позиция 12"

    "Фильтроэлемент 852759 Sm-X10"

    Кол-во: 14

    "Позиция 13"

    "Уплотнение ч.28068-03Б"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Комплект уплотнений гидроцилиндра Storz ZBI 1601-50/36-B-500-FG11B1CM.1-009"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Ниппель прессуемый PN13 AOS VA (Пресс-ниппель DKOS VA - PN13 AOS VA)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 16"

    "Клапан HFM MKR1/4ED (HYT54 test point 1620)"

    Кол-во: 290

    "Позиция 17"

    "Фильтроэлемент 852763 Sm-X20"

    Кол-во: 14

    "Позиция 18"

    "Ниппель прессуемый PN16 AOS VA (Пресс-ниппель DKOS VA - PN16 AOS VA)"

    Кол-во: 92

    "Позиция 19"

    "Металлорукав М 21.21-200-2,5-2000-F1/F1.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Распределитель смазочный Р-1-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Уплотнение ч.28068-02Б"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Клапан 176 CKCB-XCV"

    Кол-во: 55

    "Позиция 23"

    "Обойма для прессованных рукавов PND213 VA (Гильза нержавейка PND213 VA)"

    Кол-во: 225

    "Позиция 24"

    "Соединение быстроразъемное M DN06-1/4 GF"

    Кол-во: 33

    "Позиция 25"

    "Элемент фильтрующий 2600R005BN4HC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Клапан ходовой 3DREPE 6 C-20/25 EG24N9K31/A1V Rexroth"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Ниппель прессуемый PN10 AOS 08 VA"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Ниппель прессуемый PN16 AOS 13 VA (Пресс-ниппель DKOS VA - PN16 AOS 13 VA)"

    Кол-во: 95

    "Позиция 29"

    "Соединение XWR NW 04HS VA резьбовое ввертное"

    Кол-во: 225

    "Позиция 30"

    "Ниппель прессуемый PN13 AOS 16 VA (Пресс-ниппель DKOS VA - PN13AOS16VA)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Соединение VR NW 06 HL VA резьбовое"

    Кол-во: 314

    "Позиция 32"

    "Фильтроэлемент 0750R010 BN4HC"

    Кол-во: 14

    "Позиция 33"

    "Фильтроэлемент FILTER CARTRIDGE HT718-00-CRN, TAIYO TECHNO LTD."

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Дозатор двухлинейный (питатель) ZVBE6A302200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Элемент фильтрующий гидравлический PALL HC9601FDP16Z HC9601FDP16Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Дозатор двухлинейный (прогрессивный питатель) PVBE8A01AAA03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Пневмораспределитель РЭП 1-1-20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Уплотнение ч.28069-В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Золотник наполнения гидроредуктора привода компрессора 6.60.65.050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Клапан 193 SXCB-LWV (3-А-309-17J-G01)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 41"

    "Распределитель гидравлический 4WE6J15/G24NZ4 Ponar / D1VW004CNJW Parker"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Гайка UEM NW 13S VA накидная"

    Кол-во: 299

    "Позиция 43"

    "Блок цилиндрический приставной NG06 (ZS6R1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Насос аксиальный SPECK А11/10-100 для мойки фильтров PALL в комплекте с электродвигателем, моечным пистолетом и шлангопроводом высокого давления ду 6 мм l=20м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Элемент фильтрующий гидравлический MOOG CB13300-001V CB13300-001V"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Блок защиты насоса (домкрат донышка) Rexroth DBAW 30 BH2-2X/200-6EG24N9K4 RD25890 489.SL.2641-M7000/ZSZ000 RD-25890"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Привод пневматический EB280-SR 087 EBRO F16/F12/F25-46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Соединение XVRK 04 HL VA"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Соединение XVRK 06 HL VA"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Ниппель прессуемый PN08 AOL VA"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Соединение XSWR NW 13 HS VA резьбовое (Ввертное трубное соединение Банджо-XSWRNW13HSVA)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 52"

    "Соединение WR NW 10 HL VA резьбовое"

    Кол-во: 145

    "Позиция 53"

    "Металлорукав РНВД 221-80-38-4,5-ПВ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Кольцо гидравлической части насоса ПДГ 60/25 ремонтное (эск.№1)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 55"

    "Соединение быстроразъемное F DN06-1/4 GF"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "ПИТАТЕЛЬ СМАЗОЧНЫЙ PLA03A01AFF04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Соединение резьбовое VNW 06HL"

    Кол-во: 550

    "Позиция 58"

    "Гайка UEM NW 16S VA накидная"

    Кол-во: 201

    "Позиция 59"

    "Насос НПГМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Гайка UEM NW 04S VA накидная"

    Кол-во: 700

    "Позиция 61"

    "Распределитель 9710000.0000.0000"

    Кол-во: 13

    "Позиция 62"

    "Комплект ЗИП насоса 2НСГ-0.1750/20-2-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Клапан предохранительный с пропорциональным управлением DBEME10-5X/315YG24-K31M RD29160 536812"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Корпус масляного фильтра 34.01.01.01-006"

    Кол-во: 18

    "Позиция 65"

    "Насос шестеренный Ш 40-4-19,5/4-10-У3 с двигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Соединение быстроразъемное латунное 5081 1/2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 67"

    "Соединение XVEWO NW 13 HS VA резьбовое"

    Кол-во: 36

    "Позиция 68"

    "Ниппель прессуемый PN20 AOS (Пресс-ниппель DKOS - PN20 AOS)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 69"

    "Клапан 205 CODA-XCV"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Распределитель гидравлический 4WE6D 62/EG24N9K4 Rexroth"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Насос гидравлический шестеренный БГ11-22"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Механизм гидравлический реверсивный DR-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Ниппель прессуемый PN16 AOS13"

    Кол-во: 250

    "Позиция 74"

    "Соединение VEWO NW 20 HL VA резьбовое"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Распределитель гидравлический 4WE 6 J6X/EG24N9K4, RD23178, R900561288"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Ниппель прессуемый PN08 AOS VA"

    Кол-во: 90

    "Позиция 77"

    "Распределитель смазки VSL 2 KR"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Распределитель смазки VSL 3 KR"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Соединение XSA NW 13 HS VA резьбовое"

    Кол-во: 120

    "Позиция 80"

    "Элемент фильтрующий 0850R010BN4HC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Клапан Rexroth RD23178 4WE 6 D6X/EG24ETK31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Фильтроэлемент 3075ХР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Соединение GVR 90 NW 13 HS H вращаемое для цилиндра гидравлического"

    Кол-во: 7

    "Позиция 84"

    "Соединение быстроразъемное F DN12-1/2 GF (ниппель)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 85"

    "Дроссель регулируемый блочного монтажа Hydac DVP 20-01.X, кат.№705361 489.SL.2641-M7000/ZSZ000 705361"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Станция ручная густой смазки СДР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Соединение быстроразъемное M DN12-1/2 GF"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Элемент фильтрующий 0660D005BN4HC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Уплотнение ч.28068-02А"

    Кол-во: 22

    "Позиция 90"

    "Металлорукав МР 902.1-20-50-1.1-F1/F1-321"

    Кол-во: 54

    "Позиция 91"

    "Соединение SV NW 13 HS VA резьбовое"

    Кол-во: 24

    "Позиция 92"

    "Гайка UEM NW 20 SVA накидная"

    Кол-во: 80

    "Позиция 93"

    "Клемма ПК"

    Кол-во: 597

    "Позиция 94"

    "Соединение XT NW 13 HS VA резьбовое (Т-образное соединение ш/ш/ш-XTNW13HSVA)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 95"

    "Соединение быстроразъемное БРС LP-012-2-WR521-11-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Фильтроэлемент жидкостный Mahle H0660RN3025"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Ниппель SA NW 16 2,0"

    Кол-во: 85

    "Позиция 98"

    "Соединение XVR NW 13 HS ED VA резьбовое"

    Кол-во: 76

    "Позиция 99"

    "Гидравлические насосы высокого давления WH - 30 Werner Weitner"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Распределитель гидравлический 4WE 10 J3X/CG24N9k4 RD23327 589988"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Насос гидравлический шестеренный БГ11-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Распределитель гидравлический ВЕМ 10.44 Г24 НМ УХЛ4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Замок гидравлический UZSB10-3x/ZV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Уплотнение ч.28069-Б"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Элемент фильтрующий 0330D010BN4HC"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Гайка UEM NW 06 HL"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 107"

    "Гайка UEM NW 04L VA накидная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 108"

    "Соединение резьбовое G IN 12 VA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Насос МШ-40 сб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Соединение SV NW 16 HS VA резьбовое"

    Кол-во: 24

    "Позиция 111"

    "Соединение AOVR NW 16 SED VA резьбовое"

    Кол-во: 24

    "Позиция 112"

    "Соединение XSA NW 16 HS VA резьбовое"

    Кол-во: 60

    "Позиция 113"

    "Соединение VR NW 06HL VA резьбовое"

    Кол-во: 102

    "Позиция 114"

    "Соединение AOVR NW 13 SED VA резьбовое"

    Кол-во: 24

    "Позиция 115"

    "Соединение XVM NW 04 HL VA резьбовое ввертное"

    Кол-во: 240

    "Позиция 116"

    "Втулка зажимная к шлангу 4SP DN20 VA"

    Кол-во: 24

    "Позиция 117"

    "Соединение Camlok D 2 сталь 316, D200SSB, резьба BSP"

    Кол-во: 17

    "Позиция 118"

    "Соединение Camlok A 1 1/2 сталь 316, 150ASSB, резьба BSP"

    Кол-во: 45

    "Позиция 119"

    "Модуль управления пропорциональным клапаном Bosch Rexroth VT 11118-1X/ R900211788 R900211788"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Элемент фильтрующий 0330R010BN4HC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Соединение Camlok D 1 сталь 316, 100DSSB, резьба BSP"

    Кол-во: 33

    "Позиция 122"

    "Соединение WR NW 16 HS резьбовое"

    Кол-во: 120

    "Позиция 123"

    "Соединение Американка GW 1 сталь 316, H1SUFF, резьба BSP"

    Кол-во: 23

    "Позиция 124"

    "Ниппель SA NW 13 DKOL 2,5VA"

    Кол-во: 60

    "Позиция 125"

    "Насос Rexroth AZPB-32-3.1RCP02MB RD10087"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Насос гидравлический шестеренный БГ11-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Фильтроэлемент жидкостный Mahle H0660RN2003"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Распределитель гидравлический 4WMM 6E-1X\F"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Мотор гидравлический 310.3.56"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Соединение Camlok D 1 1/4 сталь 316, 125DSSB, резьба BSP"

    Кол-во: 21

    "Позиция 131"

    "Распределитель ZW-RP10-01-AAB-V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Кольцо опорное HEL DISA-28 GROSSE 4 NBR Dichtsatz fur GVR90NW13HSH:je 2 Stutzring und 2 O-Ringe NBR"

    Кол-во: 60

    "Позиция 133"

    "Соединение Американка GW 2 сталь 316"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Компенсатор сильфонный угловой карданный AN.G.3-150-8-0.0.7-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Распределитель гидравлический BPM 10.574A УХЛ4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Соединение быстроразъемное БРС MD-006-0-WR513-19-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Скоба SRS 4020"

    Кол-во: 128

    "Позиция 138"

    "Насос гидравлический шестеренный Г11-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Зондодержатель стандартный Hydris LC30016000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Соединение измерительное 1320 STAUF minimes FKN(M)1/2G"

    Кол-во: 30

    "Позиция 141"

    "Насос шестеренный Г11-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Ремкомплект насоса смазки 86234 Lincoln 86234 Lincoln"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Соединение XVEWO NW 08 HS VA резьбовое"

    Кол-во: 18

    "Позиция 144"

    "Тройник XT NW 16HS VA"

    Кол-во: 24

    "Позиция 145"

    "Соединение Camlok A 3/4 сталь 316,75ASSB, резьба BSP"

    Кол-во: 48

    "Позиция 146"

    "Распределитель Camozzi 638M-101-A63S03"

    Кол-во: 14

    "Позиция 147"

    "Распределитель гидравлический 4WE 6 J32/G24NZ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Насос гидравлический шестеренный Г11-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Ниппель прессуемый PN10 AOS 13 VA (Пресс-ниппель DKOS VA - PN10 AOS 13 VA)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Соединение WR NW 13 НL VA"

    Кол-во: 50

    "Позиция 151"

    "Соединение Camlok А 2 сталь 316, A200SSB, резьба BSP"

    Кол-во: 17

    "Позиция 152"

    "Разъем с электроникой Bosch Rexroth VT-SSPA1-525-20/V0/I (S.N. 0 811 405 145)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Фитинг латунный 2003 1/2"

    Кол-во: 114

    "Позиция 154"

    "Ниппель SA NW 16 DKO 2,5 VA"

    Кол-во: 60

    "Позиция 155"

    "Фильтроэлемент 2030ХР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Фильтроэлемент 2030ZP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "ПИТАТЕЛЬ СМАЗ.2-0500-4-К ГОСТ 6911-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Фильтроэлемент жидкостный Mahle N0400DN2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Соединение Camlok A 1 сталь 316, 100ASSB, резьба BSP"

    Кол-во: 26

    "Позиция 160"

    "Соединение SV NW 08 HL ф трубки 10 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 161"

    "Элемент мембранный Vontron ULP 21-2540"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Соединение Американка GW 3/4 сталь 316"

    Кол-во: 34

    "Позиция 163"

    "Гайка М42 Hansa-Flex UEM NW 25 S VA"

    Кол-во: 50

    "Позиция 164"

    "Распределитель гидравлический 4WE 6 D6X/EG24N9K4, RD23178, R900561274"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Фильтроэлемент 0055D010 N4HC"

    Кол-во: 17

    "Позиция 166"

    "Соединение XVR NW 16 HS VA резьбовое"

    Кол-во: 24

    "Позиция 167"

    "Клапан гидравлический 4WE10G10\W220RNZ4L PONAR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Пневмоцилиндр "CAMOZZI" 40M2L200A0340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Соединение Camlok D 2 1/2 сталь 316, 250DSSB, резьба BSP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Фильтр-картридж масляный AT-28513 для компрессора ALUP SCK 101-8 № 172.11103 172.11103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Распределитель гидравлический 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B12 RE23178"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Прямое ввертное соединение L/S - XVNW20HS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 173"

    "Соединение SA NW 13 НL VA"

    Кол-во: 60

    "Позиция 174"

    "Уплотнение ч.28068-02А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Соединение резьбовое XVN W13HSVA"

    Кол-во: 35

    "Позиция 176"

    "Трубка пневматическая PTFE внешний ф 8 мм/внутренний ф 6 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 177"

    "Уголок XW NW 08HS VA (Угловое 90 соединение ш/ш-XWNW08HSVA)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 178"

    "Распределитель гидравлический 4WE 6D S01-24DG/V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "ПИТАТЕЛЬ СМАЗ.2-1000-4-К ГОСТ 6911-71"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Соединение Американка GW 1 1/2 сталь 316."

    Кол-во: 16

    "Позиция 181"

    "Соединение XVRK NW 16 HS VA резьбовое"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Ниппель SA NW 20 DKOL 2,5 VA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 183"

    "Элемент фильтрующий 123 QW 10 W 1/9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Распределитель гидравлический ВЕ 10.34 Г24 УХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Элемент фильтрующий 0240D005BN4HC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Соединение Camlok A 2 1/2 сталь 316, 250ASSB, резьба BSP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "Ниппель прессуемый PN20 AOL"

    Кол-во: 70

    "Позиция 188"

    "Уплотнение ч.28068-02Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Соединение быстроразъемное БРС MD-006-2-WR513-19-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Смазочная насадка Pressol 12063 125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Смазочная насадка Pressol 12061 125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Насадка смазочная PRESSOL 12061 125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Насос гидравлический шестеренный Г11-23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Соединение VR NW 16 HS ф трубки 20 мм резьбовое"

    Кол-во: 21

    "Позиция 195"

    "Втулка ч.AR 001-0200-008"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 196"

    "Фитинг Camozzi S6510 8-1/4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 197"

    "Соединение VNW 04 HL"

    Кол-во: 250

    "Позиция 198"

    "Фитинг Camozzi S6510 10-1/4"

    Кол-во: 55

    "Позиция 199"

    "Распределитель гидравлический 4WE 6 J6X/EG24N9K4 RE23178"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Контакт-блок Hydris LC30040015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Соединение VETO NW 06 HL VA резьбовое (тройник)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 202"

    "Распределитель Camozzi 953-000-P11-23IL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Соединение VR NW 13 HS ED"

    Кол-во: 100

    "Позиция 204"

    "Фитинг Camozzi S6510 10-1/2"

    Кол-во: 55

    "Позиция 205"

    "Муфта быстроразъемная МБРСП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 206"

    "Соединение XVR NW 16 HS ED VA резьбовое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Соединитель ниппельный навертной НСН 14хG1/2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 208"

    "Пневмошланг PUN-10x1,5-BL"

    Кол-во: 150

    "Позиция 209"

    "Соединение W NW 06 HL VA резьбовое"

    Кол-во: 21

    "Позиция 210"

    "Соединение Camlock A 1/2" сталь 316"

    Кол-во: 16

    "Позиция 211"

    "Уплотнение ч.28068-03А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Насадка смазочная PRESSOL 12063 125"

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "Клапан предохранительный GSV6-10-CE1637.EN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Клапан предохранительный SPV 10 A1G 1 A 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Распределитель гидравлический 44 БГ 74-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Распределитель 9730000.3046.024.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Соединение SA NW 08 HL VA, приварное 10 мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 218"

    "Соединение Camlock D 1,1/4" сталь 316 (Муфта Kamlock KMLMIR1.1/4VA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Устройство смазочное модель 987, LINCOLN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Соединение Camlok D 1/2 сталь 316"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "Прямое ввертное соединение L/S - XVNW16HS13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Соединение резьбовое GHB 08 (1/2-1/2)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 223"

    "Распределитель ZW-RP06-01-AAB-V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Смазочная насадка GROZ GR43579-PCN/3/B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Шприц смазочный ШРГ-630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Соединение VELO NW 06 HL VA резьбовое (тройник)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 227"

    "Ниппель SA NW 20 2,5 VA"

    Кол-во: 17

    "Позиция 228"

    "Кольцо врезное SRD 20 VA"

    Кол-во: 81

    "Позиция 229"

    "Полумуфта гидравлическая, БРСН001 "ЭНЕРПРЕД""

    Кол-во: 3

    "Позиция 230"

    "Пневмоцилиндр 60M2L080A0050W CAMOZZI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "Соединитель SV NW 08 HS"

    Кол-во: 50

    "Позиция 232"

    "Прямое ввертное соединение L/S - XVNW16HS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Переходник MVO NW 08 1/4 VA"

    Кол-во: 18

    "Позиция 234"

    "Шланг гидравлический L1000 4-6759071-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "Фитинг резьбовой М42х2,6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 236"

    "Соединение VEWO NW 06 HL VA резьбовое"

    Кол-во: 9

    "Позиция 237"

    "Распределитель Rexroth 6812111120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 238"

    "Соединение VR NW 16 HS ED резьбовое"

    Кол-во: 40

    "Позиция 239"

    "Фитинг стальной Camozzi 1511 10/8-1/2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 240"

    "Смазочная насадка четырех-лепестковая для шприца   внурт. резьба G 1/8""

    Кол-во: 10

    "Позиция 241"

    "Соединение VNW 08 HL резьбовое"

    Кол-во: 40

    "Позиция 242"

    "Дроссель смазочный 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Ниппель SA NW 08 DKO 2 VA"

    Кол-во: 18

    "Позиция 244"

    "Соединение WR NW 08 HL VA резьбовое"

    Кол-во: 14

    "Позиция 245"

    "Сгон-американка с наружной резьбой FADO PPS25 50х1*1/2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "Насос гидравлический шестеренный НШ 32-У2Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Пневмошланг PAN-6x1-BL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 248"

    "Соединение VR NW 20 HL ф трубки 22 мм резьбовое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 249"

    "Реле давления Hydac EDS 344-3-016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Фильтр-регулятор пневматический Нansa-flex K-FI REGL H ABLV VA, арт. K-07250651 K-07250651"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Соединение SA NW 20 HL 22 мм VA, приварное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 252"

    "Пневмошланг PUN-12x2-BL"

    Кол-во: 50

    "Позиция 253"

    "Насос гидравлический шестеренный НШ 32М-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Насос гидравлический шестеренный НШ 32М-3Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Смазочная насадка GROZ GR43574-НОС/1/B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 256"

    "Смазочная насадка GROZ GR43577-НОС/1/B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 257"

    "Насадка смазочная GR43574-HOC/1/B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 258"

    "Насадка смазочная GR43577-HOC/1/B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 259"

    "Проволока для шплинтовки SAFETY LOCK WIRE D1.0mm/0,04'' (SUS304) Condition A ASTM-A580-2006, арт. MS20995C40 арт. MS20995C40"

    Кол-во: 21.44

    "Позиция 260"

    "Проволока для шплинтовки SAFETY LOCK WIRE D1.3mm/0,051'' (SUS304) Condition A ASTM-A580-2006, арт. MS20995C63 арт. MS20995C63"

    Кол-во: 19.44

    "Позиция 261"

    "Полумуфта БРСД 001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Прямое ввертное соединение XEWOHNW 16HS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Штуцер цанговый пневматический FESTO QS-1/2-10; арт. 190646 190646"

    Кол-во: 40

    "Позиция 264"

    "Соединение SV NW 20 HL 22 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 265"

    "Насадка смазочная HC/11/4/B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "Насадка смазочная HC/11/4/M"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Насос НШ- 32УК-3 (М-З)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Насос гидравлический шестеренный НШ 25-В-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Тройник редукционный 50х20х50 FADO PTR07"

    Кол-во: 68

    "Позиция 270"

    "Соединение XSA NW 16 HS резьбовое (Приварной трубный адаптер L/S-XSANW16HS)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Сгон-американка с наружной резьбой FADO PPS21 20х1/2""

    Кол-во: 44

    "Позиция 272"

    "Соединение VR NW 13 HS резьбовое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Сгон-американка с наружной резьбой FADO PPS24 40х1*1/4""

    Кол-во: 12

    "Позиция 274"

    "Соединение VR NW 13 HL резьбовое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "Насадка смазочная GROZ GR43579-PSN/3/B, G1/8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 276"

    "Соединение быстроразъемное латунное 5180 1/2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 277"

    "Соединение резьбовое Menomess Test Point М1620 М18х1,5Е"

    Кол-во: 10

    "Позиция 278"

    "Соединение SA NW 16 HS (приварное)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 279"

    "Переход МРН пластиковый 20х1/2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 280"

    "Куплунг пневматический Camozzi 5480 10/8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "Штуцер цанговый пневматический FESTO NPQH-D-G12-Q12; арт. 578350 578350"

    Кол-во: 28

    "Позиция 282"

    "Трубка пневматическая PTFE внешний ф 6 мм/внутренний ф 4 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 283"

    "Смазочная насадка Pressol 12631"

    Кол-во: 5

    "Позиция 284"

    "Смазочная насадка Pressol 12731"

    Кол-во: 5

    "Позиция 285"

    "Штуцер цанговый угловой Festo QS, инд.№186101QS 1/4-10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 286"

    "Кольцо DKR 1/2 VA"

    Кол-во: 30

    "Позиция 287"

    "Соединение М42х2,0 24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 288"

    "Соединение М42х2,0-М36х2,0 24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 289"

    "Соединение М36х2,0 24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 290"

    "Соединение Camlok А 1/2 сталь 316"

    Кол-во: 5

    "Позиция 291"

    "Соединение М30х2,0-М36х2,0 24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 292"

    "Соединение М24х1,5-М36х2,0 24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 293"

    "Соединение Американка GW 1/2 сталь 316"

    Кол-во: 11

    "Позиция 294"

    "Соединение резьбовое GHB 04 (1|4-1|4)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 295"

    "Соединение цанговое Festo QS, инд.№153032 QS-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 296"

    "Пневмошланг PAN-12x2-BL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Катушка "Camozzi" В8Е с разъемом 124-800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 298"

    "Соединение Camlock D 1/2" сталь 316"

    Кол-во: 4

    "Позиция 299"

    "Соединение фланцевое DFS 108S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Соединение фланцевое DFS 106S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Ниппель SA NW 08 10 мм 1 VA"

    Кол-во: 5

    "Позиция 302"

    "Насос ручной гидравлический НМ 63 1.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Соединение Camlock н/ж 1 тип D((муфта соединительная)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 304"

    "Соединение WR NW 06HL VA резьбовое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 305"

    "Соединение фланцевое DFS 104S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Соединение SA NW 06 HL (приварное) 8 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 307"

    "Соединение SA NW 06 HL VA резьбовое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 308"

    "Соединение фланцевое DFS 102S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Соединение SA NW 08 HL (приварное) 10 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 310"

    "Соединение фланцевое DFS 100S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Соединение цанговое Quick Star QS-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 312"

    "Соединение цанговое Quick Star QS-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 313"

    "Соединение VNW 20 HL 22 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Соединение SA NW 20 HL 22 мм (приварное)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 315"

    "Трубка пневматическая Camozzi TRN 10/8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 316"

    "Соединение V NW 10 HS резьбовое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 317"

    "Фильтроэлемент жидкостный Mahle N0250DN2010"

    Кол-во: 6

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    28.01.2022 г., 14:59
    Дата аукциона:
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