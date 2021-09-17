www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144073
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Гидравлика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-15-24
Факс
Адрес электронной почты
o.suetina@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суетина Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гидравлическое оборудование и комплектующие
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 18:00 GMT +317.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144073Дата и время окончания срока приема заявок Гидравлическое оборудование и комплектующиеМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 23:5927.09.2021 23:5927.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144073Подведение итогов не позднее Гидравлическое оборудование и комплектующиеМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидравлическое оборудование и комплектующие
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
28.13
28.41.33.130
28.14.20.115
28.12
26.51.85.110
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 1680
Кол-во: 14
Кол-во: 33
Кол-во: 21
Кол-во: 580
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 420
Кол-во: 14
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 150
Кол-во: 290
Кол-во: 14
Кол-во: 92
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 55
Кол-во: 225
Кол-во: 33
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Кол-во: 95
Кол-во: 225
Кол-во: 100
Кол-во: 314
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 299
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 145
Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 550
Кол-во: 201
Кол-во: 10
Кол-во: 700
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Кол-во: 36
Кол-во: 250
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 90
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 23
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 22
Кол-во: 54
Кол-во: 24
Кол-во: 80
Кол-во: 597
Кол-во: 35
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 85
Кол-во: 76
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 3100
Кол-во: 400
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 102
Кол-во: 24
Кол-во: 240
Кол-во: 24
Кол-во: 17
Кол-во: 45
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 33
Кол-во: 120
Кол-во: 23
Кол-во: 60
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 128
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 24
Кол-во: 48
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 17
Кол-во: 1
Кол-во: 114
Кол-во: 60
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 26
Кол-во: 90
Кол-во: 2
Кол-во: 34
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 17
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 35
Кол-во: 20
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 70
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 0.8
Кол-во: 60
Кол-во: 250
Кол-во: 55
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 55
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 21
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 17
Кол-во: 81
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 14
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 21.44
Кол-во: 19.44
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 68
Кол-во: 20
Кол-во: 44
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 16
Кол-во: 20
Кол-во: 28
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 11
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 300
Кол-во: 3
Кол-во: 6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.