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Номер извещения
ГП144062
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на право поставки литья (поддон 343/1) для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штука
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144062Дата и время окончания срока приема заявок Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144062Дата и время вскрытия заявок Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 15:0003.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144062Подведение итогов не позднее Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.202103.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144062Подведение итогов не позднее Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штука
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
C
Документация лота
Кол-во: 1
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