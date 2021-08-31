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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на право поставки литья (поддон 343/1) для нужд ООО "УМЗ"

    Конкурентный отбор на право поставки литья (поддон 343/1) для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144062Дата и время окончания срока приема заявок Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на право поставки литья (поддон 343/1) для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    000Типовая_Тендерная_документация.docx

    94_ТЗ_техническое_задание_литье__поддоны_343_1__от_24.08.2021.pdf

    Поддон_071_00343_1.jpg

    ГП144062_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    343221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штука

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144062Дата и время окончания срока приема заявок Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144062Дата и время вскрытия заявок Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 15:0003.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144062Подведение итогов не позднее Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144062Подведение итогов не позднее Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штукаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг. - 1 штука

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023957/name/6130ab3c3f1821.51358221

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поддон для термообработки поковок чертеж 071-00343/1 Марка стали 20Л химический состав по ГОСТ 977-88, технические характеристики согласно чертежа 071-00343/1, ориентировочная масса отливки 9300 кг."

    Кол-во: 1

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