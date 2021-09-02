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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (консервация) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Поставка продуктов питания (консервация) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580324Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (консервация) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110580324

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    438/ЗАВ-21

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (консервация) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 10:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    протокол__454_3_2021_ЗАВ_от_09.09.2021.pdf

    1.Документация_438_ЗАВ__СМСП.doc

    2.Tехническое_задание.doc

    3.Проект_договора.doc

    4.Форма_N4.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (консервация) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 10:3009.09.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580324Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (консервация) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (консервация) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Начальная цена

    4 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    10.11.31

    Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания

    Классификатор ОКВЭД2

    10.11

    Переработка и консервирование мяса

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029246/name/613a05c3e445b3.50468976

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания (консервация) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово""

    Кол-во: 1.00

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