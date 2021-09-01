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    Главная / Торги / Жидкость отмывочная.

    Жидкость отмывочная.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580297Дата и время окончания срока приема заявок Жидкость отмывочная.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580297

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1923

    Наименование закупки

    Жидкость отмывочная.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1923.docx

    Протокол_1923.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Объедков Михаил Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Жидкость отмывочная.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 08:00 GMT +301.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580297Дата и время окончания срока приема заявок Жидкость отмывочная.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 08:0001.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580297Дата и время вскрытия заявок Жидкость отмывочная.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 23:5903.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580297Подведение итогов не позднее Жидкость отмывочная.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Жидкость отмывочная.

    Начальная цена

    779 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22.220

    Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024644/name/6131da27dbdb20.04679539

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 600.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    2 470 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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