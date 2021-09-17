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    Главная / Торги / Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580159Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580159

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    293/2021

    Наименование закупки

    Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    24.08.2021 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений___1_07.09.2021.doc

    0_Перечень_внесенных_изменений___2_13.09.2021.doc

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    40_3_Протокол___40_3_от_21.09.2021_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580159Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2021 11:0017.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580159Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 17:0008.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580159Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 17:0008.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580159Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    1 342 391,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043102/name/6151ff0c1a2cb8.56943219

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение капитального ремонта обмоток статора, подшипниковых тумб электродвигателя СДН-2-16-56-10У3, n = 600 об/мин, Р-1000 кВт, U-6 кВ инв. № 7600076 (Электродвигатель СДН (Кировская НС) № 2) для нужд АО «ОмскВодоканал»"

    Кол-во:

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    1
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