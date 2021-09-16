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Номер извещения
АП002917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52
Адрес электронной почты
OZ_BLPS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирикова Валерия Александровна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 1/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 1/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 2/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 2/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 3/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 3/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 4/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 4/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 5/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 5/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 6/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 6/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 7/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 7/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 7/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 8/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 8/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 9/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 9/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Лот 10/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 14:00 GMT +316.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002917Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Лот 10/10. Оказание услуг по перевозке наливных битумных материалов автотранспортом (регион Запад)
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