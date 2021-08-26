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    Главная / Торги / Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазина

    Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазина

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582244Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазинаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    15-ЭЗЦ2021

    Наименование закупки

    Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазина

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор___220У_2021_от_09.08.2021.7z

    Проектная_документация___приложение___2.part1.rar

    Проектная_документация___приложение___2.part2.rar

    Проектная_документация___приложение___2.part3.rar

    Проектная_документация___приложение___2.part4.rar

    Проектная_документация___приложение___2.part5.rar

    Проектная_документация___приложение___2.part6.rar

    Извещение___15_ЭЗЦ2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Юридический адрес

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    Почтовый адрес

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Контактный телефон

    +7 846 332-13-22

    Факс

    +7 846 333-77-74

    Адрес электронной почты

    d.erepov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерепов Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582244Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазинаЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2021 09:0026.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582244Дата и время вскрытия заявок Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазинаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582244Подведение итогов не позднее Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазинаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазина

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    75 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    75 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Земельный участок: Саратовская область, г. Энгельс-1, площадью 3155 кв.м, кадастровый номер 64:50:020935:13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью IV к извещению о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.20

    Услуги по руководству строительными проектами

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.2

    Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
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