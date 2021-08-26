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Номер извещения
32110582244
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазина
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
d.erepov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазина
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582244Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазинаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2021 09:0026.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582244Дата и время вскрытия заявок Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазинаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение функций технического заказчика при строительстве нового объекта - магазина
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
75 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Земельный участок: Саратовская область, г. Энгельс-1, площадью 3155 кв.м, кадастровый номер 64:50:020935:13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
71.12.20
71.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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