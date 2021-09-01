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Номер извещения
32110580581
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт помещений в корпусе № 6: -общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г; -ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе № 6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 11:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт помещений в корпусе №6: -Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г;-Ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе №6.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580581Подведение итогов не позднее Ремонт помещений в корпусе №6: -Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г;-Ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе №6.Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений в корпусе №6: -Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г;-Ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе №6.
Начальная цена
11 417 840,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
228 356,81 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и ЛСР
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
43.31.10
43.31
Документация лота
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