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    Главная / Торги / Ремонт помещений в корпусе № 6: -общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г; -ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе № 6

    Ремонт помещений в корпусе № 6: -общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г; -ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе № 6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580581Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений в корпусе №6: -Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г;-Ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе №6.НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110580581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений в корпусе № 6: -общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе № 6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г; -ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе № 6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 11:46

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Приложение___10_ЛСР.pdf

    Приложение___11_ЛСР.pdf

    Итоговый_протокол_10092021143307.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений в корпусе №6: -Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г;-Ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе №6.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580581Подведение итогов не позднее Ремонт помещений в корпусе №6: -Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г;-Ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе №6.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений в корпусе №6: -Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №6 на 3-ем этаже в осях 1-8/А-Г;-Ремонт сети электроснабжения в осях 1-9/А-Г в корпусе №6.

    Начальная цена

    11 417 840,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    228 356,81 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и ЛСР

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «31» января 2022 г. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    43.31.10

    Работы штукатурные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.31

    Производство штукатурных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029927/name/613b0f42be6e88.49931004

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство штукатурных работ"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Работы столярные и плотничные"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Производство малярных и стекольных работ"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во:

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    544057
    Закупки корпоративных заказчиков
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    Цена не указана
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