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    Главная / Торги / Энергетика

    Энергетика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144076Дата и время окончания срока приема заявок ЭнергетикаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144076

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    23

    Наименование закупки

    Энергетика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Кондиционер_КТ1.0_4.1Б.jpg

    Ротор_насоса_Д_63090_чертеж_027399СБИ1.7z

    Форма_ТКП_Энергетика.xlsx

    Ротор.rar

    Ф7_ОЛ_Насосы_questionnaire_data_Д_2000.doc

    ___Чертежи__шильды.7z

    Турбокомпрессор.rar

    Ф12_фото_насос_Мемдос_600.pdf

    Ф13_ОЛ_Насосы_questionnaire_data__1_.doc

    Нижнее_дренажно_распределительное_устройство_для_ФИП_1_2.0_06_НДРУ_2.0_125571600_.7z

    Колесо_рабочее_Н06.19.30.01_к_насосу_Д_2000_21_2.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-06-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.raspopina@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопина Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Энергетика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 12:00 GMT +320.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144076Дата и время окончания срока приема заявок ЭнергетикаМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2021 12:0025.09.2021 12:0025.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144076Подведение итогов не позднее ЭнергетикаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.09.202125.09.2021 12:0025.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144076Подведение итогов не позднее ЭнергетикаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Энергетика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты - отсрочка платежа 30 к.д. с момента поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    28.13.27.000

    Компрессоры центробежные одновальные или многовальные

    28.13.26.000

    Компрессоры поршневые объемные

    28.12.13

    Насосы гидравлические

    28.13.32.110

    Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.13.21.190

    Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки

    28.13.21.000

    Насосы вакуумные

    28.13.13

    Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    28.13.12

    Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей

    28.13.11

    Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Ротор.rar

    15.09.2021

    Турбокомпрессор.rar

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Турбокомпрессор 2 ТГ-80-1,6-В1У2 сборочный чертеж 342.207.00.00.00 МЧ (без эл.двигателя и без фундаментной рамы) в сборе:"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Эксгаустер Э-6, угол разворота улитки - вертикально вверх, с электродвигателем 250 кВт, 1000 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кондиционер КТ1.0-4.1Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Насос грунтовый 1ГрТ 1600/50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Колесо насоса НРК125-400 ЕР1513-708.714"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Насос питательный ПЭ 65-53 без рамы, без электродвигателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Насос Д 2000/100а/2С УХЛ4 (без эл. двигателя)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Компрессор ПК-1,75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Насосный агрегат Д 2000/100а/2С УХЛ4 (с эл. двигателем А 13-46-6; 6кВ; 1000 об/мин Частота вращения, об/мин1000, Количество полюсов 6, Режим работыS1, Климатическое исполнение УХЛ4 ,Напряжение, 6000 В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Пружина клапана 34.06.01.05-012 (КТ-6-06-033-2)"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 11"

    "Ротор турбокомпрессора 2ТГ-80-1,6. в сборе (корпус радиального подшипника в сборе -1 шт, корпус радиально упорного подшипника в сборе - 1 шт, обоймы подшипников с подшипниками 2314 и 314 -2 шт, корпуса графитовых уплотнений в сборе - 2 шт, соедениетельная муфта с пальцами комплект.) (зав. № 10; 2011 г.в.), чертеж 342.207.04.00.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Насос гидравлический аксиально-поршневой A4VSO125DR/30R-PPB13NOO RD92050 R910904306"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Насосный агрегат СД 100/40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Насосный агрегат ЦНС 105/98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Насос Д3200/33 без плиты, без двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Насос дозатор Grundfos DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Насос грунтовый ГРАТ 85/40-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Насос секционный ЦНС(Г) 180-255 на плите с двигателем 200 кВт, 1450 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Насос 1Д 1250-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ротор насоса Д 630/90 чертеж 027399СБИ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Насос НКУ-250 без плиты без двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Ротор насоса в сборе 1 Д1250-125 ГМС чертеж 03.3.335.01.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "РЕМКОМПЛЕКТ DELIMON ZP0ETA0006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Кессон сыпучих левый 489.ET312.114D1-MW/WSZ001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Кристалл PET, СРМ-25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Насос Jesco Memdos MR 600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Компрессор ВУ 3,5/10-1450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ротор насоса 1Д630/125 чертеж Н03.3.325.01.01.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Нижнее дренажно-распределительное устройство для ФИП-1-2,0-0,6 НДРУ 2,0-125/57/16/0 (ч.35.013.00.000СБ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Насос гидравлический аксиально-поршневой регулируемый HAP74M-224/32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Корпус насоса ГРАУ 1600-25 чертеж Н14.3.311.01.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ротор насоса 1НКУ630-80 чертеж Н20.2.769.01.010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Колесо насоса ГРАУ 1600-25 чертеж Н14.3.311.01.020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Корпус подшипников с опорным кранштейном насоса К 100-65-250"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Фильтр DC-27 E Kaeser E-D-28 9.4839.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "5861204 Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "5861204 Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "5861204 Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Шток цилиндра юбки конвертера 302931"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Насос Д 2000-21-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Насос аксиально-поршневой Rexroth A4FO125/30R-PPB25N00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Клапан редукционный пропорциональный DREE 10-5X/100Y G24 K31M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Насос грунтовый ГРАТ 350/40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Элемент фильтрующий L-503-S-200V"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Ротор насоса 1Д250-125 чертеж Н03.3.303.01.01.001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Насос дренажный ГНОМ 100/25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Агрегат электронасосный ХЕ 100-65-200 К-55 в комплекте с электродвигателем 5А200L2 (45 кВт, 3000 об/мин)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Шпиндель червячный 2161-3420-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Насос откачивающий 64.20.05.000-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Насос центробежный АКШ 125-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Станция насосная НЭЭ1/70-2/0.2А1Ф2 с электромагнитным управлением одностороннего действия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Крышка корпуса насоса К 100-65-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Ротор насоса К 100-65-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Кольцо нажимное ч.БА 1642.150.201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Насос РРV100-145-FR01KK-1080-4205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Ротор в сборе к насосу Д1250/125: колесо рабочее ф 610 мм 1 шт., кольцо уплот-ное 2 шт., упорное кольцо сальника 2 шт., водоразборное кольцо 2 шт., грундбукса 2 шт., корпус подшипника с крышками 2 шт. 361504.0.0СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Насос MFZP-3/3.0/P/100/100/RV6/4/400-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Колесо насоса 281-С-00546-001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Колесо червячное 2161-3449-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Ротор насоса Д3200-75-2 чертеж Н06.16.32.00 СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Насос питательный 55-310-00-1СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Вал в сборе насоса ЦН-400/105 (рабочее колесо левое и правое, диафрагма,кольцо уплотнительное-2шт, вал, втулка защитная левая и правая, букса-2шт, подшипник 313, подшипник 3086313, опора подшипников, фиксатор рабочих колес) НГТ 21.01.00.00 РЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Колесо рабочее к насосу Д3200х33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "насос ПКВП 63-22,5-15квт (с эл,двигателем)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "6179902 Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "6179902 Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "6179902 Механическое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Узел шатунов 34.03.00.00-000 сб (КТ-6-03-2)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Модуль ввода 20 Position NemA Screw Clamp Block 1756-TBNH (Allen-Bradley) ВДТ.0011.254.АСУ.С.01 поз.5.1"

    Кол-во: 32

    "Позиция 70"

    "Рабочее колесо ХК 38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Компрессор Copeland ZR72KCЕ-TFD-522"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Фильтр-кассета очистки воздуха для охлаждения двигателей стана 150 (F759M10 600х65х202)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Узел насоса Д2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-107)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Насос центробежный Х80-50-200К-СД электродвигатель 18.5кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Колесо рабочее к насосу Д2500х64(62) Н06.009.50.08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Насос песковый вертикальный ПКВП 63/22,5 с двигателем 11 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Фильтр пылезадерживающий DW105 AF-PF G30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Колесо осевое 281-Б-00202-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Насос ГНОМ 16*16 ТУ26-06-963-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Пресс кислородный ППКМ-250, кл.т.0,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Ротор насоса Allweiler 111298"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Насос FZP-3/4.0/P+V/100/XXX(UKF-3)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Ротор насоса Allweiler чертеж 111298"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Блок заряжающий F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/350"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Насос центробежный СМ 80-50-200/2 электродвигатель 18.5кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Насос центробежный АКШ 125-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Насос ПВПА 100-112/17 эл. двиг 15кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Насос Grundfos СR-45-8-2 A-F-A-E-HQQE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Распределитель гидравлический Bosch Rexroth 4WMM 10 J 3X , R900922085"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Компрессор АТЛАНТ С-КО160"

    Кол-во: 26

    "Позиция 92"

    "Насос CR 15-5 A-A-A-E-HQQE, арт. №96501908"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Поз. 523.1 втулка вала ID 42136060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Торцевое уплотнение к насосам WILO"

    Кол-во: 11

    "Позиция 95"

    "Компенсатор чертеж 179748"

    Кол-во: 8

    "Позиция 96"

    "Насос топливоподкачивающий (топливоподкачивающая помпа) 2Д100.32.010сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Колесо рабочее к насосу ГРУ 800/40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Насос УНДО 4-125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Пьедестал Leco CS-600 605-816"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Насос ГНОМ 10*10 ТУ34-13-853-76"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Узел коленвала 34.02.00.00-003 сб"

    Кол-во: 7

    "Позиция 102"

    "Поз. 231 покрывной диск рабочего колеса ID 42145853"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Насос ГНОМ 40*25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Поз. 502.1 щелевое кольцо корпуса ID 01051915"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Золотник наполнения гидроредуктора привода вентилятора 6.60.29.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Поз. 99-9.1 ремонтный комплект ID 42140670"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Пневмоцилиндр Norgren тип PRA/182100/M/160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Компрессор BRISTOL MTZ 22JC4AVE 380V R-134"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Пневмоцилиндр 40M2L125A0250"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Пластина клапана большая и малая 34.06.01.03-018/34.06.01.04-015 (КТ-6-06-024/КТ-6-06-038)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 111"

    "Распределитель BIJUR DELIMON ZPA08R02A03M02M02M03М03М03М03E0304 кат № 35541-4081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Элемент насосный BSBETA0005 Bijur Delimon BSBETA0005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Втулка насоса ПДГ60/25 Б-НГ Н149.00.004.02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Распределитель пневматический MFH-5/2-1/2-24-M-EX"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Насос соленоидный Magdos DX-08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Насос дренажный ГНОМ 25/20Т электродвигатель 4кВт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Колесо рабочее к насосу IС 50-32-200-S1NL1-752 (230)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Насос гидравлический шестеренный НШ 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Колесо НО6.19.30.01 насоса Д- 2000-21-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Колесо рабочее Н06.19.30.01 к насосу Д 2000-21-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Насос ручной поршневой БКФ-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Насос центробежный К80-50-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Манжета для дисковых поворотных затворов Ду-150 Ру-16 материал FPM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Пневмоцилиндр «Pneumax» Ф180 magnetic PN04193.300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Пневмоцилиндр «Pneumax» Ф200 magnetic PN05302.600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Насос Гном 25-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Поз. 502.2 щелевое кольцо корпуса ID 01006457"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Ремкомплект пневмопривода 84793 Lincoln 84793 Lincoln"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Насос масляный трансформаторный МТ 100/8 (Т 100/8)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Насос ГНОМ 100*25 ТУ26-06-963-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Пневмоцилиндр Norgren тип PRA/182032/M/125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Поз. 412.1 прокладка круглого сечения ID 01023198"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Насос консольный 1К20/30 электродвигатель 4.0 кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Вентилятор Siemens R2D220-AB02-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Насос ФГС 50/12, 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Распределитель седельный HAWE GR2-1-1/4 G24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Блок управления системы масло-воздух чистовых блоков BIJUR DELIMON кат.№ 66202 3501"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Привод пневматический SIRCA internftional АР5,5DA/SR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Дозатор двухлинейный PAG 04А2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Подпятник 0010-03000-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Статор насоса Allweiler чертеж 111691"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Блок предохранительный SAF20E12Y1T330A-S13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Клапан пропорциональный 4WRLE16 WZ 180SJ-3X/G24 KO/A1M 0811404307"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Блок SGA 10A00 (BIJUR DELIMON)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Распределитель пневматический Ventiplade Arr 1/2"-5/3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Модуль блокировки газовой турбины. Mitsubishi Heavy Industries, LTDDiasys Netmation I/O ModuleType: FXGTI01 (Temperature Interlock)Flexbus: DC 5V Max. 80 mASPEC: -10~80mV InputDC24V/0.1A/DRY OUTPUTMade in JAPAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Элемент эласт.Puffer NG630 ELKU-N"

    Кол-во: 13

    "Позиция 148"

    "Гайка 2"- UN 0-14012020-02"

    Кол-во: 19

    "Позиция 149"

    "Насос GR80SMT16B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Ресивер воздушный РВ-500.600-10Мпа V=0.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Картридж сепарат.Kaeser ASK 27 6.3789.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Распределитель БПС2-2 УХЛ4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Цепь кабельная 70094432 вязальной машины, чертеж 80024775-01 Sund Birsta"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Гидромотор danfross OMVW 800-151-B 3124 (506295)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Гидромотор danfoss OMT 400 151B3004 (503827)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Гидромотор danfoss OMS 160 (spec.flange) 151F0545 (500954)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Виброметр ВК-5М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Контроллер RAID HP Smart Array 641 (291966-B21)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017 сб (КТ-6-06-001 СБ2)"

    Кол-во: 37

    "Позиция 160"

    "Поз. 99-20.4 ремонтный комплект ID 42144808"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Фильтр FSI X-100-B (мешочный фильтр в сборе) для обратного осмоса ХВО ККЦ арт. № 30096В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Вентилятор центробежный Siemens 6SY7000-0AB66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Трубка сжигания 772-905 Leco CS-600"

    Кол-во: 12

    "Позиция 164"

    "Фильтр воздушный Kaeser ASK 27 6.4163.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Вентилятор D2D146-AA02-22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Насос Wilo Jet WJ-203 EM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Насос Гном 20*25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "ВТУЛКА УПЛ.КОМПРЕССОРА KAESER 209639.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Насос ГНОМ 25*20 ТУ34-13-11202-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Ремкомплект гидроцилиндра STORZ ZBD 2502- 80/56 - B-100-377"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-103)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-104)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-106)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-123)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Коннектор Profibus 6ES7972-0BB50-0XA0"

    Кол-во: 25

    "Позиция 176"

    "Пневмоцилиндр FESTO DNC-80-250-PPV-A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Насос роторный Procon 134A190F11BA200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Насос ГНОМ 50*25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Подвеска задняя (шарнир) R-41-125 Camozzi"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Элемент фильтрующий гидравлический MOOG CB13299-002V CB13299-002V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Привод пневматический "EBRO" EB4DW"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Компрессор BRISTOL H2GA72QDBEA oc-26, 380V, 50Hz, R22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Штифт цилиндрический STRAIGHT PIN D4 X 17 G1-B2291-41 09-71970-11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "Штифт цилиндрический STRAIGHT PIN D4 X23 G1-B2291-40 09-71970-12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 185"

    "Насос ГНОМ 10-10 (0,75/3000)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Насос ГНОМ 10*10 ТУ34-13-853-76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Вентилятор радиальный ВР-88-712-6,3 с эл.двигателем АИР100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин ТУ У 29.2-25185354-001-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Вентилятор D2D160-BE02-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Клапан управления 4WE 10G10\W220RNZ4L PONAR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Фильтр 10-250-2УХЛ4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 191"

    "Фильтр смазочный 16-250-2 УХЛ4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Кольцо маслосъемное ЦНД 32.03.00.02.008"

    Кол-во: 46

    "Позиция 193"

    "Дроссель смазочный 10"

    Кол-во: 9

    "Позиция 194"

    "Ротор насоса Allweiler чертеж 104087"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Крышка мембранного корпуса Bekaert концевая PRO-8-300-ЕP (в комплекте)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Насос радиально-поршневой 50НР 63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Пневмоцилиндр PARKER P10-S 100 MS-0 160"

    Кол-во: 5

    "Позиция 198"

    "Узел стыковочный Drager 8317990"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Разъем HIRSCHMANN G20 W3 F GREY 932185106"

    Кол-во: 20

    "Позиция 200"

    "Регулятор-расходомер 0-15 3/8 GM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Патрон фильтровальный для фильтра предварительной очистки GDM - M0860 (адсорбционный осушитель воздуха GDAH 0650M)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "ТЕРМОМЕТР KAESER 0-120С/100 8.0183.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Поршень ЦНД в сборе 0-6 гр 34.05.00.00-004 сб"

    Кол-во: 21

    "Позиция 204"

    "Вентилятор ZIEHL-ABEGG FE045-VDK.4F.V7, 400V, 50Hz, 0,54/0,38kW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Установка компрессорная РМ 3126.03. Двигатель АИР 80 В2 У3 1М1081 - 2,2кВт, 2870 об/мин; 400В;50Гц; Iн-4,6А. Прессостат- Pmax=11 бар, Iт-4...6,3А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Регулятор давления R24-400-RNFG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Кольцо компрессорное ЦВД ч.№ 32.04.00.03-002"

    Кол-во: 80

    "Позиция 208"

    "Распределитель пневматический В-64-25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Колодка сцепления 0021-2799-020"

    Кол-во: 6

    "Позиция 210"

    "Корзина Bekaert, 4080165"

    Кол-во: 20

    "Позиция 211"

    "Уплотнение крышки корпуса Bekaert, #800000/17"

    Кол-во: 20

    "Позиция 212"

    "Элемент фильтрующий 01E.240.10VG.30.E.P."

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "Фильтр сапун с осушителем BFP5G10W1/0/-LU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Клапан электромагнитный  TFC RF SV-2W н/з 1,5" 220В, 50Гц"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "РУКАВ KAESER R4 4.3321.00010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Ремкомплект к насос-дозатору Minidos A-24 (арт.№ 23811, 20890, 20891, 19175, 81252)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Ремкомплект пневмопривода 84792 Lincoln 84792 Lincoln"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Ремкомплект для пневмопривода насоса смазки 79111-4113 Bijur Delimon 79111-4113 Bijur Delimon"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Насос центробежный Lowara 3SV11F011T/D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Блок эл.магнитных клапанов к осушителю воздуха ZANDER KEN-MT 600, PN16 DN40 L118 EOV-S103-W40-6/4 HL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Реле протока VD-015GR020 4-20 l/min"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "Ремкомплект гидроцилиндра STORZ ZBD 2502- 125/90 - B-1600-372"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "827138 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "827138 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "827138 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Пневмоцилиндр Kuhnke 18.806.400 ф 160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Распределитель ZVB 4 выхода 3,0 СМ3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Фильтр керамический 3 м Buhler 46222026"

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Шлангопровод PHD213x5000 AOSAOS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Адаптер концевой «Bekaert»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Ходовой клапан Seehausen Hydraulik 06-306.27/042.11/306.27-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Распределитель седельный HAWE GR2-1-1/4 G24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Распределитель седельный DELIMON 2/2G1/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Насос откачивающий 64.20.05.000-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Пневмоцилиндр "CAMOZZI" 40M2L320GAL0240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Блок предохранительный SAF10E12Y1T330A-S13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Блок предохранительный SAF20M12T350A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Распределитель ZW-2SR06-01-AAB-30-V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Распределитель 581-21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Кольцо компрессорное ЦНД ч.№ 32.03.00.03-005"

    Кол-во: 48

    "Позиция 241"

    "Распределитель 9710505.0000.0000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Цилиндр НД 0-1 гр. 34.00.00.07-008 (КТ-6-01-023-А)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 243"

    "Модуль интерфейсный IM151-1 Siemens 6ES7151-1AA05-0AB0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Клапан предохранительный RWY4ED01-AO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Замок гидравлический Z2S161-5X/V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Замок гидравлический Z2S16А1-5X/V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Вал насоса IС 50-32-200-S1NL1-752 со шпонками (210, 922, 940.31, 940.52)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Рукав высокого давления 2SN DN16*1200/DKOS/DKOS(М24х1,5,24град) (чехол 17-NAK-PJA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "Кольцо маслосъемное ЦВД 32.04.00.02.005"

    Кол-во: 48

    "Позиция 250"

    "Ремень поликлин.Kaeser ASK 27 6.3776.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Холодильник в сборе 34.10.00.07-000 сб"

    Кол-во: 3

    "Позиция 252"

    "Насос роторный Procon 134A190F11BA200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Клапан Seehausen WE 06 DA 05 C 0240-G2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Клапан Seehausen WE06DA 24C 0240-G2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Клапан всасывающий 34.06.02.00-010 сб (КТ-6-06-002 СБ2)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 256"

    "Клапан NG25 1818509294"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Пневмоцилиндр 60M2L100R1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "Насос гидравлический пластинчатый НПЛ 12,5-32/6,3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 259"

    "Валик шлицевого привода откачивающего насоса УГП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 260"

    "Мембрана большая ДЭС.70/05-01.000 СБ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 261"

    "Патрубок холодильника правый 34.10.00.03-001 (КТ6.10.021-2)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 262"

    "Патрубок холодильника левый 34.10.00.04-008 (КТ6.10.022-1)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 263"

    "Распределитель пневматический В-64-24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 264"

    "Насос масляный КТ-6 34.13.00.00-001 сб (КТ-6-13 сб-1)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 265"

    "Цилиндр низкого давления (ЦНД) 32.00.00.01-039"

    Кол-во: 3

    "Позиция 266"

    "Адаптер пермеатный Wave Cyber, #101125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 267"

    "Контрольный блок для RB60-80E с соленоидом 230В компрессора ВВУ 4/10 к.н.620.015Е2V03 620.015E2V03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Цилиндр гидравлический Ц100.50.160.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Вентилятор центробежный Siemens 6SY7000-0AB30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Клапан обратный RV-16-01.1/0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Клапан обратный RV10A-01-C-N-15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Цилиндр ВД 0-1 гр. 34.00.00.06-001 (КТ-6-01-022)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 273"

    "Кольцо уплотнительное чертеж Н17.196.170.11"

    Кол-во: 3

    "Позиция 274"

    "Клапан обратный SL 10 PA1-4x"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Клапан обратный RV12A-01-C-N-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Корзина распределительная для мембранных корпусов 8" Wave Cyber, #10193"

    Кол-во: 10

    "Позиция 277"

    "Насос-дозатор Seko INVIKTA 630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Привод пневматический "Remonte kontrol" RC-270-SR060QLT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Мембрана клапана загрузки к компрессору форсуночного охлаждения Atlas Copco 1621166300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Уплотнение концевого адаптера «Bekaert»"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "Кольцо уплотнительное пермеатного адаптера Wave Cyber, # 10182"

    Кол-во: 20

    "Позиция 282"

    "Ремкомплект гидроцилиндра REXROTH CD 251 Е 80/56-950 A10/O2 CHDMA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Клапан Seehausen WE06DA 01C 0240-G2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Головка шатуна 34.03.00.08-006"

    Кол-во: 13

    "Позиция 285"

    "Ремкомплект уплотнений к валу CRN 32/45/64/90, тип HQOE, арт. №96525458"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Клапан управления потоком DV-08-01.3/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Узел коленвала ПК-5,25А 33.02.00.00-013СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Модуль цифрового вывода 1794-OB16P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Втулка шатуна 34.03.01.02-007 (КТ-6-03-021)"

    Кол-во: 52

    "Позиция 290"

    "Клапан обратный RV-12-01.1/0-5 BAR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Насосный агрегат ГНОМ 16-16 (16куб.м/ч;16м; 1,5кВт;380В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Клапан Шредера AVX"

    Кол-во: 63

    "Позиция 293"

    "Фильтр осушитель 15 гр. ф5.2 мм."

    Кол-во: 63

    "Позиция 294"

    "Пята пусковая 283-С-00325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "Рубашка 234-С-00183"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Поз. 525.1 дистанционная втулка ID 42141504"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Клапан SBVE-R1-01X-XXXV"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Клапан предохранительный DBW20 DG2-5X/315-6EG24N9K4V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Усилитель пневматический бустерный Samson тип 3755-2 с резьбовым штуцером на сбросе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Электронагреватель 3-х секционный CRI/CSR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "насосная станция Gardena 4000/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Труба в сборе 34.13.03.00-000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 303"

    "Панель сенсорная HMISTU855"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Дроссель-глушитель RSW 1|8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 305"

    "Пневмоцилиндр "CAMOZZI" 40M2L160A0160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Вентилятор Siemens 6SL3362-0AF00-0AA1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Вентилятор Siemens 6SL3362-0AF01-0AA1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА ч. 30939А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Модуль нормализации аналоговых сигналов Dataforth SCM5B392-11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 310"

    "Фильтр "Festo" MS6-LF-1/2-СUM"

    Кол-во: 6

    "Позиция 311"

    "Шток гидроцилиндра сжатия ТЗВМ Р-0580"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Шток гидроцилиндра сжатия ТЗВМ Р-0291"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Контакт-блок тип B LC33016046"

    Кол-во: 24

    "Позиция 314"

    "Кран спускной 34.10.04.00-002 сб (1КТУ-9В-1)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 315"

    "Комплект прокладок КТ-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 316"

    "Регулятор давления 20AG-X4G/PH100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Комплект ремонтный кольцевых уплотнений для 2" гидравлического поршня (29-16)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 318"

    "Насос Гном 10-10, 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Рубашка 234-С-00184"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "Кольцо чертеж Н17.196.170.04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 321"

    "Распределитель D1VW83HNJW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Компрессор Tecumseh TRK 5512Y, 400В, 50 Гц, хладогент R-134"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Вентилятор центробежный 230В 250х117 900м3/ч EBM-PAST R2E250-RB06-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Мембрана малая ДЭС.70/05-02.000 СБ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 325"

    "Вентилятор центробежный Siemens 6SY7000-0AB28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "830594 Комплект уплотнительных колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "830594 Комплект уплотнительных колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "830594 Комплект уплотнительных колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Фитинг стальной Camozzi 1463 10/8-1/2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 330"

    "Насос Гном 10*10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Насос Гном 10*10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Фильтр воздушный AT-29348 для компрессора ALUP SCK 101-8 № 172.0121 172.0121"

    Кол-во: 2

    "Позиция 333"

    "Цилиндр высокого давления (ЦВД) 32.00.00.02-023"

    Кол-во: 3

    "Позиция 334"

    "Клапан предохранительный DBW 20 B2 - 5X/350 - 6EG24N9K4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Крышка корпуса передняя 34.01.00.02-000 (КТ-6-01-002-2)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 336"

    "Упор нагн. клапана 34.06.01.02-011"

    Кол-во: 21

    "Позиция 337"

    "Муфта шланга G1/4 Кат.№ 9.0803.0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 338"

    "Распределитель (пневмоостров) "Festo" CPV14-M1H-5JS-1/8 (161 361 V302)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 339"

    "Ремкомплект насоса Jesco Magdos DX 0.7 PVC, FPM; арт. 29746 29746"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Статор насоса Allweiler чертеж 104084"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "837119 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "837119 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "837119 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Клапан ПИК 220-0,4 АМ к 4ВМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Узел сапуна 34.14.00.00-008 сб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 346"

    "Уплотнение вала насоса IС 50-32-200-S1NL1-752 (433)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Насос погружной ГНОМ 16/16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Фильтр воды мешочного типа ВPONG 005-X01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 349"

    "Клапан предохранительный 34.10.05.00-005 сб (Э-216)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 350"

    "Клапан обратный RV-40-01.1/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Насос Метран Н-2,5М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Поршень ЦВД в сборе 0-6 гр 34.08.00.00-005 сб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 353"

    "Клапан обратный с управлением ZW-RP10-01-AA-v"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "Микрофильтр AF HF G30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 355"

    "Распределитель "FESTO" JMFH-5-3/8-B с катушками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 356"

    "Элемент фильтрующий гидравлический CUNO 025C-954351"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Фильтр-регулятор Fisher 67CFR-600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Фильтр-регулятор "Festo" MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-A4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Преобразователь МТМ 201Д 50М 0-100Г ТСМ1088"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Распределитель пневматический MFH-3/2-1/2-24VDC-M16-SA "Festo""

    Кол-во: 1

    "Позиция 361"

    "Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017СБ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 362"

    "Прокладка 5М8.683.015"

    Кол-во: 147

    "Позиция 363"

    "Распределитель DB12120A-01X-350V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Распределитель DB16P-01-C-N-500V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "Комплект колец пк-5,25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "Кольцо К-4 ч.№ 6.85.002"

    Кол-во: 248

    "Позиция 367"

    "Клапан Z2S22-B1-5X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 368"

    "Насос перекачивающий шестеренный ПЭА-6,3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Пневмоцилиндр PARKER P2L-BL 512ES SWEDEN ф 125 32х250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "Модуль аналогового вывода AO 4x16 bit 6ES7332-7ND02-0AB0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Панель оператора AOP 6SE 6400-0AP00-0AA1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "Уплотнение сетки кольцевое (16-16L) верхнее/нижнее"

    Кол-во: 4

    "Позиция 373"

    "Клапан инжекционный к насос-дозатору Magdos DX-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "Кольцо 281-М-0070"

    Кол-во: 4

    "Позиция 375"

    "Насос П-25МУХЛ4 0,12 кВт, 2800 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "827137 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "827137 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "827137 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "Втулка вала насоса IС 50-32-200-S1NL1-752 (524)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "ЗИП к насос-дозатору Magdos DX-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Регулятор воздуха для BOV CST 85211-05 компрессора Samsung"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Ремкомплект к насос-дозатору Magdos DX-8 арт.№29790"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Ремкомплект контрольного блока RB60-80E компрессора ВВУ 4/10 к.н.620.0130 620.0130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Насос погружной центробежный НПЦ 750/5Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 385"

    "Ускоритель 20813IE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 386"

    "Комплект винтов насоса IС 50-32-200-S1NL1-752 (901.11,901.41,901.42,902.32,904"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Элемент фильтрующий LFP-D-MIDI-40M"

    Кол-во: 4

    "Позиция 388"

    "Кольцо уплотнительное чертеж Н17.196.140.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 389"

    "ЗИП к насос-дозатору Magdos DX-2 арт. № 29742"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "Сапун 34.14.01.00-001 сб (1КТУ-10)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 391"

    "Кольцо компрессионное ВТ 34.08.00.024-009 КТ-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 392"

    "Кольцо маслосъемное НТ 34.05.00.05-009 КТ-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 393"

    "Пневмоцилиндр Kuhnke 18.806.400 ф 125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Фильтр сапуна корпуса редуктора, №1623507100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Палец поршневой ЦНД 34.05.00.02-008 (КТ-6-05-007)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 396"

    "СОЕДИНЕНИЕ KAESER DN 7.2/G 1/4A 9.0803.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 397"

    "Центробежный электронасос вихревой "ALBA" QB60, Pi 370 Вт, Н 6-35 м, Q-30 л/мин, n-2850 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "828086 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 399"

    "828086 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 400"

    "828086 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 401"

    "Кольцо компрессионное НТ 34.05.00.04-002 КТ-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 402"

    "837125 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 403"

    "837125 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 404"

    "837125 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "КОЛЬЦО УПЛОТ.КРУГ.СЕЧ. 8Х2 Ч.30582-16"

    Кол-во: 200

    "Позиция 406"

    "КОЛЬЦО УПЛОТН.КРУГ.СЕЧ.12Х2 Ч.30582-15"

    Кол-во: 200

    "Позиция 407"

    "Механизм исполнительный AUMA SAR 07.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "Кольцо Д49.78.47-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 409"

    "Вентилятор EBM Papst 8214JN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "ГЕРМЕТИК LOCTITE 55 150МЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 411"

    "Палец поршневой ЦВД 34.08.00.04-003 (КТ-6-08-010)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 412"

    "Прокладки к насосу LS 125-330-S1NL1-20002 (в комплекте) (OR1, OR2, OR4, OR5, WD1, WD2, D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 413"

    "Мембрана расширительная для гидроаккумулятора 24л. (epdm) d.90 Aquatica; 779510 779510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 414"

    "Комплект колец резиновых уплотнительных для насоса АЦНСг-16-272"

    Кол-во: 6

    "Позиция 415"

    "Муфта соединительная ЭРГ 1ПСТ-10 150/240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Кольцо уплотнительное 2301.06.107 турбокомпрессора ТК-23С-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 417"

    "Фильтр AF-40-F04-A, SMC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 418"

    "Ручной вакуумный насос PS «Karell», производительность: 15мл за каждый ход"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Гайка коленвала 34.00.00.09-002 (1КТ-35)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 420"

    "828083 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "828083 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "828083 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "ВСТАВКА МАНОМЕТРАKAESERG 1/4 F/M 5.08760"

    Кол-во: 4

    "Позиция 424"

    "Вентилятор EBM Papst 4374S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Уплотнение поршня напрессовочного устройства Merkel Т18-140-115-15.2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 426"

    "Кольцо маслосъемное М-190 ПК-35.03.004-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 427"

    "Кольцо компрессионное ЦНД 32.03.00.03-005"

    Кол-во: 15

    "Позиция 428"

    "Уплотнение торцовое MG1/25-G60Q1Q1PGG к насосу ГНОМ 25-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 429"

    "Кольцо поршневое У-190 ПК-35.03.003-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 430"

    "Уплотнение поршня распрессовочного устройства Merkel Т18-110-90-12.2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 431"

    "НАСАДКА KAESER WE 6-LL R 1/8 6.0266.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 432"

    "Уплотнение штока напрессовочного устройства Merkel Т20-95-80-11.4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 433"

    "Уплотнение штока напрессовочного устройства Merkel Т18-80-60-12.2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 434"

    "комплект торцевых уплотнений к насосу CEA 210/5N арт. № KL01ABD (KIT TEN D 14 VBPGF+ELAST#NBR)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 435"

    "Элемент соединительный 2РМТ22КПН10Г1В1В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 436"

    "Пластина клапанная малая 34.06.01.04-015"

    Кол-во: 15

    "Позиция 437"

    "Трубка силиконовая 501-110 Leco CS-600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 438"

    "Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 439"

    "НИППЕЛЬ KAESER G1/4 5.0780.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 440"

    "Фильтр влагоотделитель C401-FDD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 441"

    "Кольцо маслосъемное М110 ВУ3,5/10.04.004-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 442"

    "Кольцо уплотнительное У110 ВУ3,5/10.04.003-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 443"

    "Кольцо компрессионное ЦНД 32.03.00.03-018"

    Кол-во: 3

    "Позиция 444"

    "Кольцо маслосъемное ЦНД 32.03.00.02-008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 445"

    "Кольцо маслосъемное ЦНД 32.03.00.03-021"

    Кол-во: 3

    "Позиция 446"

    "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 045-051-36-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 447"

    "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 050-056-36-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 090-096-36-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 094-100-36-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 130-135-36-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 078-084-36-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "УПЛОТНЕНИЕ KAESER 1" 6.0418.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 453"

    "Кольцо компрессионное ЦВД 32.04.00.05-006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 454"

    "Кольцо компрессионное ЦВД 32.04.00.03-028"

    Кол-во: 3

    "Позиция 455"

    "УПЛОТНЕНИЕ KAESER CU5.3Х9.5Х3.2 6.0470.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 456"

    "Уплотнение KAESER CU A14.0Х18.0Х1.5 6.1533.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 457"

    "Уплотнение KAESER А13.0Х18.0Х1.5 6.0432.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 458"

    "Манжета 1.1-25х42 к насосу ГНОМ 25-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 459"

    "Манжета 28х45х10 к насосу ГНОМ 16-16Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 460"

    "Кольцо маслосъемное ЦВД 32.04.00.02-005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 461"

    "Кольцо компрессионное ЦВД 32.04.00.03-002"

    Кол-во: 3

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