Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ФОРТ Все закупки и тендеры АО ФОРТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Турбокомпрессор 2 ТГ-80-1,6-В1У2 сборочный чертеж 342.207.00.00.00 МЧ (без эл.двигателя и без фундаментной рамы) в сборе:" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Эксгаустер Э-6, угол разворота улитки - вертикально вверх, с электродвигателем 250 кВт, 1000 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Кондиционер КТ1.0-4.1Б" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Насос грунтовый 1ГрТ 1600/50" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Колесо насоса НРК125-400 ЕР1513-708.714" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Насос питательный ПЭ 65-53 без рамы, без электродвигателя" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Насос Д 2000/100а/2С УХЛ4 (без эл. двигателя)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Компрессор ПК-1,75" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Насосный агрегат Д 2000/100а/2С УХЛ4 (с эл. двигателем А 13-46-6; 6кВ; 1000 об/мин Частота вращения, об/мин1000, Количество полюсов 6, Режим работыS1, Климатическое исполнение УХЛ4 ,Напряжение, 6000 В)" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Пружина клапана 34.06.01.05-012 (КТ-6-06-033-2)" Кол-во: 12000

"Позиция 11" "Ротор турбокомпрессора 2ТГ-80-1,6. в сборе (корпус радиального подшипника в сборе -1 шт, корпус радиально упорного подшипника в сборе - 1 шт, обоймы подшипников с подшипниками 2314 и 314 -2 шт, корпуса графитовых уплотнений в сборе - 2 шт, соедениетельная муфта с пальцами комплект.) (зав. № 10; 2011 г.в.), чертеж 342.207.04.00.00" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Насос гидравлический аксиально-поршневой A4VSO125DR/30R-PPB13NOO RD92050 R910904306" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Насосный агрегат СД 100/40" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Насосный агрегат ЦНС 105/98" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Насос Д3200/33 без плиты, без двигателя" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Насос дозатор Grundfos DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F" Кол-во: 6

"Позиция 17" "Насос грунтовый ГРАТ 85/40-1" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Насос секционный ЦНС(Г) 180-255 на плите с двигателем 200 кВт, 1450 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Насос 1Д 1250-125" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Ротор насоса Д 630/90 чертеж 027399СБИ1" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Насос НКУ-250 без плиты без двигателя" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Ротор насоса в сборе 1 Д1250-125 ГМС чертеж 03.3.335.01.000" Кол-во: 4

"Позиция 23" "РЕМКОМПЛЕКТ DELIMON ZP0ETA0006" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Кессон сыпучих левый 489.ET312.114D1-MW/WSZ001" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Кристалл PET, СРМ-25" Кол-во: 8

"Позиция 26" "Насос Jesco Memdos MR 600" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Компрессор ВУ 3,5/10-1450" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Ротор насоса 1Д630/125 чертеж Н03.3.325.01.01.000" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Нижнее дренажно-распределительное устройство для ФИП-1-2,0-0,6 НДРУ 2,0-125/57/16/0 (ч.35.013.00.000СБ)" Кол-во: 5

"Позиция 30" "Насос гидравлический аксиально-поршневой регулируемый HAP74M-224/32" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Корпус насоса ГРАУ 1600-25 чертеж Н14.3.311.01.001" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Ротор насоса 1НКУ630-80 чертеж Н20.2.769.01.010" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Колесо насоса ГРАУ 1600-25 чертеж Н14.3.311.01.020" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Корпус подшипников с опорным кранштейном насоса К 100-65-250" Кол-во: 8

"Позиция 35" "Фильтр DC-27 E Kaeser E-D-28 9.4839.0" Кол-во: 4

"Позиция 36" "5861204 Механическое уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 37" "5861204 Механическое уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 38" "5861204 Механическое уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Шток цилиндра юбки конвертера 302931" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Насос Д 2000-21-2" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Насос аксиально-поршневой Rexroth A4FO125/30R-PPB25N00" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Клапан редукционный пропорциональный DREE 10-5X/100Y G24 K31M" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Насос грунтовый ГРАТ 350/40" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Элемент фильтрующий L-503-S-200V" Кол-во: 7

"Позиция 45" "Ротор насоса 1Д250-125 чертеж Н03.3.303.01.01.001" Кол-во: 4

"Позиция 46" "Насос дренажный ГНОМ 100/25" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Агрегат электронасосный ХЕ 100-65-200 К-55 в комплекте с электродвигателем 5А200L2 (45 кВт, 3000 об/мин)" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Шпиндель червячный 2161-3420-000" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Насос откачивающий 64.20.05.000-1" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Насос центробежный АКШ 125-250" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Станция насосная НЭЭ1/70-2/0.2А1Ф2 с электромагнитным управлением одностороннего действия" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Крышка корпуса насоса К 100-65-250" Кол-во: 5

"Позиция 53" "Ротор насоса К 100-65-250" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Кольцо нажимное ч.БА 1642.150.201" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Насос РРV100-145-FR01KK-1080-4205" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Ротор в сборе к насосу Д1250/125: колесо рабочее ф 610 мм 1 шт., кольцо уплот-ное 2 шт., упорное кольцо сальника 2 шт., водоразборное кольцо 2 шт., грундбукса 2 шт., корпус подшипника с крышками 2 шт. 361504.0.0СБ" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Насос MFZP-3/3.0/P/100/100/RV6/4/400-50" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Колесо насоса 281-С-00546-001" Кол-во: 6

"Позиция 59" "Колесо червячное 2161-3449-000" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Ротор насоса Д3200-75-2 чертеж Н06.16.32.00 СБ" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Насос питательный 55-310-00-1СБ" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Вал в сборе насоса ЦН-400/105 (рабочее колесо левое и правое, диафрагма,кольцо уплотнительное-2шт, вал, втулка защитная левая и правая, букса-2шт, подшипник 313, подшипник 3086313, опора подшипников, фиксатор рабочих колес) НГТ 21.01.00.00 РЭ" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Колесо рабочее к насосу Д3200х33" Кол-во: 1

"Позиция 64" "насос ПКВП 63-22,5-15квт (с эл,двигателем)" Кол-во: 1

"Позиция 65" "6179902 Механическое уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 66" "6179902 Механическое уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 67" "6179902 Механическое уплотнение" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Узел шатунов 34.03.00.00-000 сб (КТ-6-03-2)" Кол-во: 10

"Позиция 69" "Модуль ввода 20 Position NemA Screw Clamp Block 1756-TBNH (Allen-Bradley) ВДТ.0011.254.АСУ.С.01 поз.5.1" Кол-во: 32

"Позиция 70" "Рабочее колесо ХК 38" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Компрессор Copeland ZR72KCЕ-TFD-522" Кол-во: 3

"Позиция 72" "Фильтр-кассета очистки воздуха для охлаждения двигателей стана 150 (F759M10 600х65х202)" Кол-во: 50

"Позиция 73" "Узел насоса Д2000" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-107)" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Насос центробежный Х80-50-200К-СД электродвигатель 18.5кВт" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Колесо рабочее к насосу Д2500х64(62) Н06.009.50.08" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Насос песковый вертикальный ПКВП 63/22,5 с двигателем 11 кВт" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Фильтр пылезадерживающий DW105 AF-PF G30" Кол-во: 4

"Позиция 79" "Колесо осевое 281-Б-00202-001" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Насос ГНОМ 16*16 ТУ26-06-963-75" Кол-во: 6

"Позиция 81" "Пресс кислородный ППКМ-250, кл.т.0,4" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Ротор насоса Allweiler 111298" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Насос FZP-3/4.0/P+V/100/XXX(UKF-3)" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Ротор насоса Allweiler чертеж 111298" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Блок заряжающий F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/350" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Насос центробежный СМ 80-50-200/2 электродвигатель 18.5кВт" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Насос центробежный АКШ 125-250" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Насос ПВПА 100-112/17 эл. двиг 15кВт" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Насос Grundfos СR-45-8-2 A-F-A-E-HQQE" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Распределитель гидравлический Bosch Rexroth 4WMM 10 J 3X , R900922085" Кол-во: 4

"Позиция 91" "Компрессор АТЛАНТ С-КО160" Кол-во: 26

"Позиция 92" "Насос CR 15-5 A-A-A-E-HQQE, арт. №96501908" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Поз. 523.1 втулка вала ID 42136060" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Торцевое уплотнение к насосам WILO" Кол-во: 11

"Позиция 95" "Компенсатор чертеж 179748" Кол-во: 8

"Позиция 96" "Насос топливоподкачивающий (топливоподкачивающая помпа) 2Д100.32.010сб" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Колесо рабочее к насосу ГРУ 800/40" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Насос УНДО 4-125" Кол-во: 2

"Позиция 99" "Пьедестал Leco CS-600 605-816" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Насос ГНОМ 10*10 ТУ34-13-853-76" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Узел коленвала 34.02.00.00-003 сб" Кол-во: 7

"Позиция 102" "Поз. 231 покрывной диск рабочего колеса ID 42145853" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Насос ГНОМ 40*25" Кол-во: 2

"Позиция 104" "Поз. 502.1 щелевое кольцо корпуса ID 01051915" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Золотник наполнения гидроредуктора привода вентилятора 6.60.29.010" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Поз. 99-9.1 ремонтный комплект ID 42140670" Кол-во: 4

"Позиция 107" "Пневмоцилиндр Norgren тип PRA/182100/M/160" Кол-во: 2

"Позиция 108" "Компрессор BRISTOL MTZ 22JC4AVE 380V R-134" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Пневмоцилиндр 40M2L125A0250" Кол-во: 8

"Позиция 110" "Пластина клапана большая и малая 34.06.01.03-018/34.06.01.04-015 (КТ-6-06-024/КТ-6-06-038)" Кол-во: 240

"Позиция 111" "Распределитель BIJUR DELIMON ZPA08R02A03M02M02M03М03М03М03E0304 кат № 35541-4081" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Элемент насосный BSBETA0005 Bijur Delimon BSBETA0005" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Втулка насоса ПДГ60/25 Б-НГ Н149.00.004.02" Кол-во: 5

"Позиция 114" "Распределитель пневматический MFH-5/2-1/2-24-M-EX" Кол-во: 6

"Позиция 115" "Насос соленоидный Magdos DX-08" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Насос дренажный ГНОМ 25/20Т электродвигатель 4кВт" Кол-во: 4

"Позиция 117" "Колесо рабочее к насосу IС 50-32-200-S1NL1-752 (230)" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Насос гидравлический шестеренный НШ 250" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Колесо НО6.19.30.01 насоса Д- 2000-21-2" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Колесо рабочее Н06.19.30.01 к насосу Д 2000-21-2" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Насос ручной поршневой БКФ-4" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Насос центробежный К80-50-200" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Манжета для дисковых поворотных затворов Ду-150 Ру-16 материал FPM" Кол-во: 4

"Позиция 124" "Пневмоцилиндр «Pneumax» Ф180 magnetic PN04193.300" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Пневмоцилиндр «Pneumax» Ф200 magnetic PN05302.600" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Насос Гном 25-20" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Поз. 502.2 щелевое кольцо корпуса ID 01006457" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Ремкомплект пневмопривода 84793 Lincoln 84793 Lincoln" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Насос масляный трансформаторный МТ 100/8 (Т 100/8)" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Насос ГНОМ 100*25 ТУ26-06-963-75" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Пневмоцилиндр Norgren тип PRA/182032/M/125" Кол-во: 5

"Позиция 132" "Поз. 412.1 прокладка круглого сечения ID 01023198" Кол-во: 8

"Позиция 133" "Насос консольный 1К20/30 электродвигатель 4.0 кВт" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Вентилятор Siemens R2D220-AB02-19" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Насос ФГС 50/12, 5" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Распределитель седельный HAWE GR2-1-1/4 G24" Кол-во: 2

"Позиция 137" "Блок управления системы масло-воздух чистовых блоков BIJUR DELIMON кат.№ 66202 3501" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Привод пневматический SIRCA internftional АР5,5DA/SR" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Дозатор двухлинейный PAG 04А2000" Кол-во: 2

"Позиция 140" "Подпятник 0010-03000-000" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Статор насоса Allweiler чертеж 111691" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Блок предохранительный SAF20E12Y1T330A-S13" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Клапан пропорциональный 4WRLE16 WZ 180SJ-3X/G24 KO/A1M 0811404307" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Блок SGA 10A00 (BIJUR DELIMON)" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Распределитель пневматический Ventiplade Arr 1/2"-5/3" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Модуль блокировки газовой турбины. Mitsubishi Heavy Industries, LTDDiasys Netmation I/O ModuleType: FXGTI01 (Temperature Interlock)Flexbus: DC 5V Max. 80 mASPEC: -10~80mV InputDC24V/0.1A/DRY OUTPUTMade in JAPAN" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Элемент эласт.Puffer NG630 ELKU-N" Кол-во: 13

"Позиция 148" "Гайка 2"- UN 0-14012020-02" Кол-во: 19

"Позиция 149" "Насос GR80SMT16B" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Ресивер воздушный РВ-500.600-10Мпа V=0.5" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Картридж сепарат.Kaeser ASK 27 6.3789.0" Кол-во: 4

"Позиция 152" "Распределитель БПС2-2 УХЛ4" Кол-во: 4

"Позиция 153" "Цепь кабельная 70094432 вязальной машины, чертеж 80024775-01 Sund Birsta" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Гидромотор danfross OMVW 800-151-B 3124 (506295)" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Гидромотор danfoss OMT 400 151B3004 (503827)" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Гидромотор danfoss OMS 160 (spec.flange) 151F0545 (500954)" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Виброметр ВК-5М" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Контроллер RAID HP Smart Array 641 (291966-B21)" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017 сб (КТ-6-06-001 СБ2)" Кол-во: 37

"Позиция 160" "Поз. 99-20.4 ремонтный комплект ID 42144808" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Фильтр FSI X-100-B (мешочный фильтр в сборе) для обратного осмоса ХВО ККЦ арт. № 30096В" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Вентилятор центробежный Siemens 6SY7000-0AB66" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Трубка сжигания 772-905 Leco CS-600" Кол-во: 12

"Позиция 164" "Фильтр воздушный Kaeser ASK 27 6.4163.0" Кол-во: 4

"Позиция 165" "Вентилятор D2D146-AA02-22" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Насос Wilo Jet WJ-203 EM" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Насос Гном 20*25" Кол-во: 2

"Позиция 168" "ВТУЛКА УПЛ.КОМПРЕССОРА KAESER 209639.0" Кол-во: 4

"Позиция 169" "Насос ГНОМ 25*20 ТУ34-13-11202-77" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Ремкомплект гидроцилиндра STORZ ZBD 2502- 80/56 - B-100-377" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-103)" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-104)" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-106)" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Колесо насоса 8МД 6х5 (чертеж 013-123)" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Коннектор Profibus 6ES7972-0BB50-0XA0" Кол-во: 25

"Позиция 176" "Пневмоцилиндр FESTO DNC-80-250-PPV-A" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Насос роторный Procon 134A190F11BA200" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Насос ГНОМ 50*25" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Подвеска задняя (шарнир) R-41-125 Camozzi" Кол-во: 4

"Позиция 180" "Элемент фильтрующий гидравлический MOOG CB13299-002V CB13299-002V" Кол-во: 4

"Позиция 181" "Привод пневматический "EBRO" EB4DW" Кол-во: 10

"Позиция 182" "Компрессор BRISTOL H2GA72QDBEA oc-26, 380V, 50Hz, R22" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Штифт цилиндрический STRAIGHT PIN D4 X 17 G1-B2291-41 09-71970-11" Кол-во: 20

"Позиция 184" "Штифт цилиндрический STRAIGHT PIN D4 X23 G1-B2291-40 09-71970-12" Кол-во: 20

"Позиция 185" "Насос ГНОМ 10-10 (0,75/3000)" Кол-во: 3

"Позиция 186" "Насос ГНОМ 10*10 ТУ34-13-853-76" Кол-во: 3

"Позиция 187" "Вентилятор радиальный ВР-88-712-6,3 с эл.двигателем АИР100L6, 2,2 кВт, 1000 об/мин ТУ У 29.2-25185354-001-2002" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Вентилятор D2D160-BE02-11" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Клапан управления 4WE 10G10\W220RNZ4L PONAR" Кол-во: 2

"Позиция 190" "Фильтр 10-250-2УХЛ4" Кол-во: 7

"Позиция 191" "Фильтр смазочный 16-250-2 УХЛ4" Кол-во: 5

"Позиция 192" "Кольцо маслосъемное ЦНД 32.03.00.02.008" Кол-во: 46

"Позиция 193" "Дроссель смазочный 10" Кол-во: 9

"Позиция 194" "Ротор насоса Allweiler чертеж 104087" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Крышка мембранного корпуса Bekaert концевая PRO-8-300-ЕP (в комплекте)" Кол-во: 2

"Позиция 196" "Насос радиально-поршневой 50НР 63" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Пневмоцилиндр PARKER P10-S 100 MS-0 160" Кол-во: 5

"Позиция 198" "Узел стыковочный Drager 8317990" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Разъем HIRSCHMANN G20 W3 F GREY 932185106" Кол-во: 20

"Позиция 200" "Регулятор-расходомер 0-15 3/8 GM" Кол-во: 4

"Позиция 201" "Патрон фильтровальный для фильтра предварительной очистки GDM - M0860 (адсорбционный осушитель воздуха GDAH 0650M)" Кол-во: 1

"Позиция 202" "ТЕРМОМЕТР KAESER 0-120С/100 8.0183.0" Кол-во: 4

"Позиция 203" "Поршень ЦНД в сборе 0-6 гр 34.05.00.00-004 сб" Кол-во: 21

"Позиция 204" "Вентилятор ZIEHL-ABEGG FE045-VDK.4F.V7, 400V, 50Hz, 0,54/0,38kW" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Установка компрессорная РМ 3126.03. Двигатель АИР 80 В2 У3 1М1081 - 2,2кВт, 2870 об/мин; 400В;50Гц; Iн-4,6А. Прессостат- Pmax=11 бар, Iт-4...6,3А" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Регулятор давления R24-400-RNFG" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Кольцо компрессорное ЦВД ч.№ 32.04.00.03-002" Кол-во: 80

"Позиция 208" "Распределитель пневматический В-64-25" Кол-во: 4

"Позиция 209" "Колодка сцепления 0021-2799-020" Кол-во: 6

"Позиция 210" "Корзина Bekaert, 4080165" Кол-во: 20

"Позиция 211" "Уплотнение крышки корпуса Bekaert, #800000/17" Кол-во: 20

"Позиция 212" "Элемент фильтрующий 01E.240.10VG.30.E.P." Кол-во: 3

"Позиция 213" "Фильтр сапун с осушителем BFP5G10W1/0/-LU" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Клапан электромагнитный TFC RF SV-2W н/з 1,5" 220В, 50Гц" Кол-во: 4

"Позиция 215" "РУКАВ KAESER R4 4.3321.00010" Кол-во: 4

"Позиция 216" "Ремкомплект к насос-дозатору Minidos A-24 (арт.№ 23811, 20890, 20891, 19175, 81252)" Кол-во: 2

"Позиция 217" "Ремкомплект пневмопривода 84792 Lincoln 84792 Lincoln" Кол-во: 2

"Позиция 218" "Ремкомплект для пневмопривода насоса смазки 79111-4113 Bijur Delimon 79111-4113 Bijur Delimon" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Насос центробежный Lowara 3SV11F011T/D" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Блок эл.магнитных клапанов к осушителю воздуха ZANDER KEN-MT 600, PN16 DN40 L118 EOV-S103-W40-6/4 HL" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Реле протока VD-015GR020 4-20 l/min" Кол-во: 6

"Позиция 222" "Ремкомплект гидроцилиндра STORZ ZBD 2502- 125/90 - B-1600-372" Кол-во: 1

"Позиция 223" "827138 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 224" "827138 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 225" "827138 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Пневмоцилиндр Kuhnke 18.806.400 ф 160" Кол-во: 4

"Позиция 227" "Распределитель ZVB 4 выхода 3,0 СМ3" Кол-во: 2

"Позиция 228" "Фильтр керамический 3 м Buhler 46222026" Кол-во: 4

"Позиция 229" "Шлангопровод PHD213x5000 AOSAOS" Кол-во: 4

"Позиция 230" "Адаптер концевой «Bekaert»" Кол-во: 10

"Позиция 231" "Ходовой клапан Seehausen Hydraulik 06-306.27/042.11/306.27-02" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Распределитель седельный HAWE GR2-1-1/4 G24" Кол-во: 1

"Позиция 233" "Распределитель седельный DELIMON 2/2G1/4" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Насос откачивающий 64.20.05.000-1" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Пневмоцилиндр "CAMOZZI" 40M2L320GAL0240" Кол-во: 1

"Позиция 236" "Блок предохранительный SAF10E12Y1T330A-S13" Кол-во: 1

"Позиция 237" "Блок предохранительный SAF20M12T350A" Кол-во: 1

"Позиция 238" "Распределитель ZW-2SR06-01-AAB-30-V" Кол-во: 1

"Позиция 239" "Распределитель 581-21" Кол-во: 2

"Позиция 240" "Кольцо компрессорное ЦНД ч.№ 32.03.00.03-005" Кол-во: 48

"Позиция 241" "Распределитель 9710505.0000.0000" Кол-во: 10

"Позиция 242" "Цилиндр НД 0-1 гр. 34.00.00.07-008 (КТ-6-01-023-А)" Кол-во: 11

"Позиция 243" "Модуль интерфейсный IM151-1 Siemens 6ES7151-1AA05-0AB0" Кол-во: 1

"Позиция 244" "Клапан предохранительный RWY4ED01-AO" Кол-во: 10

"Позиция 245" "Замок гидравлический Z2S161-5X/V" Кол-во: 1

"Позиция 246" "Замок гидравлический Z2S16А1-5X/V" Кол-во: 1

"Позиция 247" "Вал насоса IС 50-32-200-S1NL1-752 со шпонками (210, 922, 940.31, 940.52)" Кол-во: 1

"Позиция 248" "Рукав высокого давления 2SN DN16*1200/DKOS/DKOS(М24х1,5,24град) (чехол 17-NAK-PJA)" Кол-во: 10

"Позиция 249" "Кольцо маслосъемное ЦВД 32.04.00.02.005" Кол-во: 48

"Позиция 250" "Ремень поликлин.Kaeser ASK 27 6.3776.0" Кол-во: 2

"Позиция 251" "Холодильник в сборе 34.10.00.07-000 сб" Кол-во: 3

"Позиция 252" "Насос роторный Procon 134A190F11BA200" Кол-во: 1

"Позиция 253" "Клапан Seehausen WE 06 DA 05 C 0240-G2" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Клапан Seehausen WE06DA 24C 0240-G2" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Клапан всасывающий 34.06.02.00-010 сб (КТ-6-06-002 СБ2)" Кол-во: 26

"Позиция 256" "Клапан NG25 1818509294" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Пневмоцилиндр 60M2L100R1000" Кол-во: 4

"Позиция 258" "Насос гидравлический пластинчатый НПЛ 12,5-32/6,3" Кол-во: 3

"Позиция 259" "Валик шлицевого привода откачивающего насоса УГП" Кол-во: 7

"Позиция 260" "Мембрана большая ДЭС.70/05-01.000 СБ" Кол-во: 5

"Позиция 261" "Патрубок холодильника правый 34.10.00.03-001 (КТ6.10.021-2)" Кол-во: 17

"Позиция 262" "Патрубок холодильника левый 34.10.00.04-008 (КТ6.10.022-1)" Кол-во: 17

"Позиция 263" "Распределитель пневматический В-64-24" Кол-во: 4

"Позиция 264" "Насос масляный КТ-6 34.13.00.00-001 сб (КТ-6-13 сб-1)" Кол-во: 8

"Позиция 265" "Цилиндр низкого давления (ЦНД) 32.00.00.01-039" Кол-во: 3

"Позиция 266" "Адаптер пермеатный Wave Cyber, #101125" Кол-во: 10

"Позиция 267" "Контрольный блок для RB60-80E с соленоидом 230В компрессора ВВУ 4/10 к.н.620.015Е2V03 620.015E2V03" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Цилиндр гидравлический Ц100.50.160.01" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Вентилятор центробежный Siemens 6SY7000-0AB30" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Клапан обратный RV-16-01.1/0" Кол-во: 2

"Позиция 271" "Клапан обратный RV10A-01-C-N-15" Кол-во: 2

"Позиция 272" "Цилиндр ВД 0-1 гр. 34.00.00.06-001 (КТ-6-01-022)" Кол-во: 7

"Позиция 273" "Кольцо уплотнительное чертеж Н17.196.170.11" Кол-во: 3

"Позиция 274" "Клапан обратный SL 10 PA1-4x" Кол-во: 2

"Позиция 275" "Клапан обратный RV12A-01-C-N-05" Кол-во: 2

"Позиция 276" "Корзина распределительная для мембранных корпусов 8" Wave Cyber, #10193" Кол-во: 10

"Позиция 277" "Насос-дозатор Seko INVIKTA 630" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Привод пневматический "Remonte kontrol" RC-270-SR060QLT" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Мембрана клапана загрузки к компрессору форсуночного охлаждения Atlas Copco 1621166300" Кол-во: 2

"Позиция 280" "Уплотнение концевого адаптера «Bekaert»" Кол-во: 20

"Позиция 281" "Кольцо уплотнительное пермеатного адаптера Wave Cyber, # 10182" Кол-во: 20

"Позиция 282" "Ремкомплект гидроцилиндра REXROTH CD 251 Е 80/56-950 A10/O2 CHDMA" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Клапан Seehausen WE06DA 01C 0240-G2" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Головка шатуна 34.03.00.08-006" Кол-во: 13

"Позиция 285" "Ремкомплект уплотнений к валу CRN 32/45/64/90, тип HQOE, арт. №96525458" Кол-во: 2

"Позиция 286" "Клапан управления потоком DV-08-01.3/0" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Узел коленвала ПК-5,25А 33.02.00.00-013СБ" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Модуль цифрового вывода 1794-OB16P" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Втулка шатуна 34.03.01.02-007 (КТ-6-03-021)" Кол-во: 52

"Позиция 290" "Клапан обратный RV-12-01.1/0-5 BAR" Кол-во: 2

"Позиция 291" "Насосный агрегат ГНОМ 16-16 (16куб.м/ч;16м; 1,5кВт;380В)" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Клапан Шредера AVX" Кол-во: 63

"Позиция 293" "Фильтр осушитель 15 гр. ф5.2 мм." Кол-во: 63

"Позиция 294" "Пята пусковая 283-С-00325" Кол-во: 2

"Позиция 295" "Рубашка 234-С-00183" Кол-во: 2

"Позиция 296" "Поз. 525.1 дистанционная втулка ID 42141504" Кол-во: 2

"Позиция 297" "Клапан SBVE-R1-01X-XXXV" Кол-во: 1

"Позиция 298" "Клапан предохранительный DBW20 DG2-5X/315-6EG24N9K4V" Кол-во: 1

"Позиция 299" "Усилитель пневматический бустерный Samson тип 3755-2 с резьбовым штуцером на сбросе" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Электронагреватель 3-х секционный CRI/CSR" Кол-во: 1

"Позиция 301" "насосная станция Gardena 4000/4" Кол-во: 1

"Позиция 302" "Труба в сборе 34.13.03.00-000" Кол-во: 10

"Позиция 303" "Панель сенсорная HMISTU855" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Дроссель-глушитель RSW 1|8" Кол-во: 40

"Позиция 305" "Пневмоцилиндр "CAMOZZI" 40M2L160A0160" Кол-во: 1

"Позиция 306" "Вентилятор Siemens 6SL3362-0AF00-0AA1" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Вентилятор Siemens 6SL3362-0AF01-0AA1" Кол-во: 1

"Позиция 308" "ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА ч. 30939А" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Модуль нормализации аналоговых сигналов Dataforth SCM5B392-11" Кол-во: 4

"Позиция 310" "Фильтр "Festo" MS6-LF-1/2-СUM" Кол-во: 6

"Позиция 311" "Шток гидроцилиндра сжатия ТЗВМ Р-0580" Кол-во: 1

"Позиция 312" "Шток гидроцилиндра сжатия ТЗВМ Р-0291" Кол-во: 1

"Позиция 313" "Контакт-блок тип B LC33016046" Кол-во: 24

"Позиция 314" "Кран спускной 34.10.04.00-002 сб (1КТУ-9В-1)" Кол-во: 17

"Позиция 315" "Комплект прокладок КТ-6" Кол-во: 2

"Позиция 316" "Регулятор давления 20AG-X4G/PH100" Кол-во: 1

"Позиция 317" "Комплект ремонтный кольцевых уплотнений для 2" гидравлического поршня (29-16)" Кол-во: 4

"Позиция 318" "Насос Гном 10-10, 220В" Кол-во: 1

"Позиция 319" "Рубашка 234-С-00184" Кол-во: 2

"Позиция 320" "Кольцо чертеж Н17.196.170.04" Кол-во: 2

"Позиция 321" "Распределитель D1VW83HNJW" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Компрессор Tecumseh TRK 5512Y, 400В, 50 Гц, хладогент R-134" Кол-во: 1

"Позиция 323" "Вентилятор центробежный 230В 250х117 900м3/ч EBM-PAST R2E250-RB06-01" Кол-во: 1

"Позиция 324" "Мембрана малая ДЭС.70/05-02.000 СБ" Кол-во: 5

"Позиция 325" "Вентилятор центробежный Siemens 6SY7000-0AB28" Кол-во: 1

"Позиция 326" "830594 Комплект уплотнительных колец" Кол-во: 1

"Позиция 327" "830594 Комплект уплотнительных колец" Кол-во: 1

"Позиция 328" "830594 Комплект уплотнительных колец" Кол-во: 1

"Позиция 329" "Фитинг стальной Camozzi 1463 10/8-1/2" Кол-во: 100

"Позиция 330" "Насос Гном 10*10" Кол-во: 1

"Позиция 331" "Насос Гном 10*10" Кол-во: 1

"Позиция 332" "Фильтр воздушный AT-29348 для компрессора ALUP SCK 101-8 № 172.0121 172.0121" Кол-во: 2

"Позиция 333" "Цилиндр высокого давления (ЦВД) 32.00.00.02-023" Кол-во: 3

"Позиция 334" "Клапан предохранительный DBW 20 B2 - 5X/350 - 6EG24N9K4" Кол-во: 1

"Позиция 335" "Крышка корпуса передняя 34.01.00.02-000 (КТ-6-01-002-2)" Кол-во: 5

"Позиция 336" "Упор нагн. клапана 34.06.01.02-011" Кол-во: 21

"Позиция 337" "Муфта шланга G1/4 Кат.№ 9.0803.0" Кол-во: 12

"Позиция 338" "Распределитель (пневмоостров) "Festo" CPV14-M1H-5JS-1/8 (161 361 V302)" Кол-во: 2

"Позиция 339" "Ремкомплект насоса Jesco Magdos DX 0.7 PVC, FPM; арт. 29746 29746" Кол-во: 1

"Позиция 340" "Статор насоса Allweiler чертеж 104084" Кол-во: 1

"Позиция 341" "837119 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 342" "837119 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 343" "837119 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 344" "Клапан ПИК 220-0,4 АМ к 4ВМ" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Узел сапуна 34.14.00.00-008 сб" Кол-во: 10

"Позиция 346" "Уплотнение вала насоса IС 50-32-200-S1NL1-752 (433)" Кол-во: 1

"Позиция 347" "Насос погружной ГНОМ 16/16" Кол-во: 1

"Позиция 348" "Фильтр воды мешочного типа ВPONG 005-X01" Кол-во: 10

"Позиция 349" "Клапан предохранительный 34.10.05.00-005 сб (Э-216)" Кол-во: 14

"Позиция 350" "Клапан обратный RV-40-01.1/0" Кол-во: 1

"Позиция 351" "Насос Метран Н-2,5М" Кол-во: 1

"Позиция 352" "Поршень ЦВД в сборе 0-6 гр 34.08.00.00-005 сб" Кол-во: 10

"Позиция 353" "Клапан обратный с управлением ZW-RP10-01-AA-v" Кол-во: 1

"Позиция 354" "Микрофильтр AF HF G30" Кол-во: 1

"Позиция 355" "Распределитель "FESTO" JMFH-5-3/8-B с катушками" Кол-во: 2

"Позиция 356" "Элемент фильтрующий гидравлический CUNO 025C-954351" Кол-во: 2

"Позиция 357" "Фильтр-регулятор Fisher 67CFR-600" Кол-во: 1

"Позиция 358" "Фильтр-регулятор "Festo" MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-A4" Кол-во: 2

"Позиция 359" "Преобразователь МТМ 201Д 50М 0-100Г ТСМ1088" Кол-во: 2

"Позиция 360" "Распределитель пневматический MFH-3/2-1/2-24VDC-M16-SA "Festo"" Кол-во: 1

"Позиция 361" "Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017СБ" Кол-во: 8

"Позиция 362" "Прокладка 5М8.683.015" Кол-во: 147

"Позиция 363" "Распределитель DB12120A-01X-350V" Кол-во: 1

"Позиция 364" "Распределитель DB16P-01-C-N-500V" Кол-во: 1

"Позиция 365" "Комплект колец пк-5,25" Кол-во: 1

"Позиция 366" "Кольцо К-4 ч.№ 6.85.002" Кол-во: 248

"Позиция 367" "Клапан Z2S22-B1-5X" Кол-во: 1

"Позиция 368" "Насос перекачивающий шестеренный ПЭА-6,3" Кол-во: 1

"Позиция 369" "Пневмоцилиндр PARKER P2L-BL 512ES SWEDEN ф 125 32х250 мм" Кол-во: 1

"Позиция 370" "Модуль аналогового вывода AO 4x16 bit 6ES7332-7ND02-0AB0" Кол-во: 1

"Позиция 371" "Панель оператора AOP 6SE 6400-0AP00-0AA1" Кол-во: 1

"Позиция 372" "Уплотнение сетки кольцевое (16-16L) верхнее/нижнее" Кол-во: 4

"Позиция 373" "Клапан инжекционный к насос-дозатору Magdos DX-2" Кол-во: 1

"Позиция 374" "Кольцо 281-М-0070" Кол-во: 4

"Позиция 375" "Насос П-25МУХЛ4 0,12 кВт, 2800 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 376" "827137 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 377" "827137 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 378" "827137 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 379" "Втулка вала насоса IС 50-32-200-S1NL1-752 (524)" Кол-во: 1

"Позиция 380" "ЗИП к насос-дозатору Magdos DX-4" Кол-во: 1

"Позиция 381" "Регулятор воздуха для BOV CST 85211-05 компрессора Samsung" Кол-во: 1

"Позиция 382" "Ремкомплект к насос-дозатору Magdos DX-8 арт.№29790" Кол-во: 1

"Позиция 383" "Ремкомплект контрольного блока RB60-80E компрессора ВВУ 4/10 к.н.620.0130 620.0130" Кол-во: 1

"Позиция 384" "Насос погружной центробежный НПЦ 750/5Н" Кол-во: 2

"Позиция 385" "Ускоритель 20813IE" Кол-во: 2

"Позиция 386" "Комплект винтов насоса IС 50-32-200-S1NL1-752 (901.11,901.41,901.42,902.32,904" Кол-во: 1

"Позиция 387" "Элемент фильтрующий LFP-D-MIDI-40M" Кол-во: 4

"Позиция 388" "Кольцо уплотнительное чертеж Н17.196.140.02" Кол-во: 1

"Позиция 389" "ЗИП к насос-дозатору Magdos DX-2 арт. № 29742" Кол-во: 1

"Позиция 390" "Сапун 34.14.01.00-001 сб (1КТУ-10)" Кол-во: 10

"Позиция 391" "Кольцо компрессионное ВТ 34.08.00.024-009 КТ-6" Кол-во: 6

"Позиция 392" "Кольцо маслосъемное НТ 34.05.00.05-009 КТ-6" Кол-во: 6

"Позиция 393" "Пневмоцилиндр Kuhnke 18.806.400 ф 125" Кол-во: 1

"Позиция 394" "Фильтр сапуна корпуса редуктора, №1623507100" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Палец поршневой ЦНД 34.05.00.02-008 (КТ-6-05-007)" Кол-во: 21

"Позиция 396" "СОЕДИНЕНИЕ KAESER DN 7.2/G 1/4A 9.0803.0" Кол-во: 4

"Позиция 397" "Центробежный электронасос вихревой "ALBA" QB60, Pi 370 Вт, Н 6-35 м, Q-30 л/мин, n-2850 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 398" "828086 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 2

"Позиция 399" "828086 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 2

"Позиция 400" "828086 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 2

"Позиция 401" "Кольцо компрессионное НТ 34.05.00.04-002 КТ-6" Кол-во: 6

"Позиция 402" "837125 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 403" "837125 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 404" "837125 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 405" "КОЛЬЦО УПЛОТ.КРУГ.СЕЧ. 8Х2 Ч.30582-16" Кол-во: 200

"Позиция 406" "КОЛЬЦО УПЛОТН.КРУГ.СЕЧ.12Х2 Ч.30582-15" Кол-во: 200

"Позиция 407" "Механизм исполнительный AUMA SAR 07.01" Кол-во: 1

"Позиция 408" "Кольцо Д49.78.47-1" Кол-во: 8

"Позиция 409" "Вентилятор EBM Papst 8214JN" Кол-во: 1

"Позиция 410" "ГЕРМЕТИК LOCTITE 55 150МЛ" Кол-во: 5

"Позиция 411" "Палец поршневой ЦВД 34.08.00.04-003 (КТ-6-08-010)" Кол-во: 21

"Позиция 412" "Прокладки к насосу LS 125-330-S1NL1-20002 (в комплекте) (OR1, OR2, OR4, OR5, WD1, WD2, D" Кол-во: 2

"Позиция 413" "Мембрана расширительная для гидроаккумулятора 24л. (epdm) d.90 Aquatica; 779510 779510" Кол-во: 2

"Позиция 414" "Комплект колец резиновых уплотнительных для насоса АЦНСг-16-272" Кол-во: 6

"Позиция 415" "Муфта соединительная ЭРГ 1ПСТ-10 150/240" Кол-во: 1

"Позиция 416" "Кольцо уплотнительное 2301.06.107 турбокомпрессора ТК-23С-01" Кол-во: 8

"Позиция 417" "Фильтр AF-40-F04-A, SMC" Кол-во: 2

"Позиция 418" "Ручной вакуумный насос PS «Karell», производительность: 15мл за каждый ход" Кол-во: 1

"Позиция 419" "Гайка коленвала 34.00.00.09-002 (1КТ-35)" Кол-во: 8

"Позиция 420" "828083 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 421" "828083 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 422" "828083 Уплотнительное кольцо" Кол-во: 1

"Позиция 423" "ВСТАВКА МАНОМЕТРАKAESERG 1/4 F/M 5.08760" Кол-во: 4

"Позиция 424" "Вентилятор EBM Papst 4374S" Кол-во: 1

"Позиция 425" "Уплотнение поршня напрессовочного устройства Merkel Т18-140-115-15.2" Кол-во: 3

"Позиция 426" "Кольцо маслосъемное М-190 ПК-35.03.004-1" Кол-во: 3

"Позиция 427" "Кольцо компрессионное ЦНД 32.03.00.03-005" Кол-во: 15

"Позиция 428" "Уплотнение торцовое MG1/25-G60Q1Q1PGG к насосу ГНОМ 25-20" Кол-во: 1

"Позиция 429" "Кольцо поршневое У-190 ПК-35.03.003-1" Кол-во: 3

"Позиция 430" "Уплотнение поршня распрессовочного устройства Merkel Т18-110-90-12.2" Кол-во: 3

"Позиция 431" "НАСАДКА KAESER WE 6-LL R 1/8 6.0266.0" Кол-во: 4

"Позиция 432" "Уплотнение штока напрессовочного устройства Merkel Т20-95-80-11.4" Кол-во: 3

"Позиция 433" "Уплотнение штока напрессовочного устройства Merkel Т18-80-60-12.2" Кол-во: 3

"Позиция 434" "комплект торцевых уплотнений к насосу CEA 210/5N арт. № KL01ABD (KIT TEN D 14 VBPGF+ELAST#NBR)" Кол-во: 1

"Позиция 435" "Элемент соединительный 2РМТ22КПН10Г1В1В" Кол-во: 5

"Позиция 436" "Пластина клапанная малая 34.06.01.04-015" Кол-во: 15

"Позиция 437" "Трубка силиконовая 501-110 Leco CS-600" Кол-во: 2

"Позиция 438" "Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009" Кол-во: 6

"Позиция 439" "НИППЕЛЬ KAESER G1/4 5.0780.0" Кол-во: 4

"Позиция 440" "Фильтр влагоотделитель C401-FDD" Кол-во: 2

"Позиция 441" "Кольцо маслосъемное М110 ВУ3,5/10.04.004-02" Кол-во: 3

"Позиция 442" "Кольцо уплотнительное У110 ВУ3,5/10.04.003-01" Кол-во: 3

"Позиция 443" "Кольцо компрессионное ЦНД 32.03.00.03-018" Кол-во: 3

"Позиция 444" "Кольцо маслосъемное ЦНД 32.03.00.02-008" Кол-во: 3

"Позиция 445" "Кольцо маслосъемное ЦНД 32.03.00.03-021" Кол-во: 3

"Позиция 446" "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 045-051-36-2" Кол-во: 1

"Позиция 447" "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 050-056-36-2" Кол-во: 1

"Позиция 448" "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 090-096-36-2" Кол-во: 1

"Позиция 449" "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 094-100-36-2" Кол-во: 1

"Позиция 450" "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 130-135-36-2" Кол-во: 1

"Позиция 451" "Кольцо резиновое к насосу АЦНСг 16-306 078-084-36-2" Кол-во: 1

"Позиция 452" "УПЛОТНЕНИЕ KAESER 1" 6.0418.0" Кол-во: 4

"Позиция 453" "Кольцо компрессионное ЦВД 32.04.00.05-006" Кол-во: 3

"Позиция 454" "Кольцо компрессионное ЦВД 32.04.00.03-028" Кол-во: 3

"Позиция 455" "УПЛОТНЕНИЕ KAESER CU5.3Х9.5Х3.2 6.0470.0" Кол-во: 4

"Позиция 456" "Уплотнение KAESER CU A14.0Х18.0Х1.5 6.1533.0" Кол-во: 4

"Позиция 457" "Уплотнение KAESER А13.0Х18.0Х1.5 6.0432.0" Кол-во: 4

"Позиция 458" "Манжета 1.1-25х42 к насосу ГНОМ 25-20" Кол-во: 2

"Позиция 459" "Манжета 28х45х10 к насосу ГНОМ 16-16Т" Кол-во: 2

"Позиция 460" "Кольцо маслосъемное ЦВД 32.04.00.02-005" Кол-во: 3