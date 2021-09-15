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Номер извещения
ГП144076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Энергетика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-06-03
Факс
Адрес электронной почты
n.raspopina@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Распопина Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Энергетика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 12:00 GMT +320.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144076Дата и время окончания срока приема заявок ЭнергетикаМосква
Подведение итогов не позднее
25.09.2021 12:0025.09.2021 12:0025.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144076Подведение итогов не позднее ЭнергетикаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.09.202125.09.2021 12:0025.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144076Подведение итогов не позднее ЭнергетикаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Энергетика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
28.13.28.000
28.13.27.000
28.13.26.000
28.12.13
28.13.32.110
28.13.21.190
28.13.21.000
28.13.13
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28.13.12
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Документация лота
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