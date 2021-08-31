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    Главная / Торги / Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров для нужд АО «КемВод».

    Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров для нужд АО «КемВод».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580096Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотровКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580096

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров для нужд АО «КемВод».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗЦК_53_21.docx

    Извещение_ЗЦК_53_21.docx

    Приложение_1.pdf

    53_КемВод.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пулькин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 13:00 GMT +331.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580096Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотровКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 13:0031.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580096Дата и время вскрытия заявок Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотровКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580096Подведение итогов не позднее Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотровКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 207

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Диагностического шлюза для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров

    Начальная цена

    1 940 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМВОД
    Все закупки и тендеры АО КЕМВОД

    Адрес местонахождения

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,

    650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.129

    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.60

    Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026208/name/6136e1be1c9536.63023184

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях"

    Кол-во: 1.00000

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