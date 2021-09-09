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    Главная / Торги / Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателя

    Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580093Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателяРязаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателя

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    24.08.2021 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_85_2.pdf

    Приложение___5_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки.docx

    Приложение___4_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки.docx

    Приложение___8_Обоснование_НМЦ.docx

    Приложение___7_Декларация_об_отсутствии_принадлежности_участника_закупки_к_СМСП.docx

    Приложение___2_Форма_технического_предложения._Поставка_товара..docx

    Приложение___3_Форма_декларации.docx

    Приложение___2.1_Правила_оформления_технического_предложения._Поставка_товара..docx

    Извещение_поставка_товара__среди_всех_.docx

    Приложение___6_Проект_договора.docx

    Приложение___1_Форма_заявки_с_приложением.doc

    Документация_поставка_товара__среди_всех_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Юридический адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Почтовый адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Контактный телефон

    +7 4912 93-83-71

    Факс

    +7 4912 93-84-53

    Адрес электронной почты

    oozd@kznamya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бормотов Юрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 11:00 GMT +309.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580093Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателяРязань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2021 17:0014.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110580093Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателяРязань

    Дата и время проведения

    16.09.2021 11:0016.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110580093Дата и время проведения Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателяРязань

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 17:0016.09.2021 17:0016.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580093Подведение итогов не позднее Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателяРязань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 17:0016.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580093Подведение итогов не позднее Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателяРязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шпинделя для станка Litz, электродвигателя

    Начальная цена

    28 412,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество завод Красное знамя»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Адрес местонахождения

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.91

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037139/name/61488236611e95.87005881

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для металлургии"

    Кол-во: 2.00000

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