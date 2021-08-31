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Номер извещения
32110580222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 10:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 278-99-97
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меркулова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)
Начальная цена
1 977 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
28.49.12.130
28.49
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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