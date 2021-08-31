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    Главная / Торги / Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)

    Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580222Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110580222

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 10:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение__поставка_линии_оксидирования.docx

    Обоснование_НМЦ.docx

    Итоговый_протокол__линия_оксид..PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 278-99-97

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    zakupki@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меркулова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580222Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка линии оксидирования крупногабаритных деталей (6 ванн)

    Начальная цена

    1 977 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, 100 % оплата в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании документа, подтверждающего поступления товара. Cрок поставки товара: по «30» октября 2021
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    28.49.12.130

    Оборудование для нанесения гальванического покрытия

    Классификатор ОКВЭД2

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026522/name/61371ac805d240.47933888

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1.00000

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    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 11:09
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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