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    Главная / Торги / Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по кредитованию АО "Газпром газораспределение Рязанская область"

    Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по кредитованию АО "Газпром газораспределение Рязанская область"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:5902.09.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580024Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линииРязань, ул.Семашко, д.16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по кредитованию АО "Газпром газораспределение Рязанская область"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___080_ФО_08_2021.doc

    Документация___080_ФО_08_2021.doc

    Приложение___1_Проект_договора.doc

    Приложение___2_Техническое_задание.docx

    Итоговый_протокол_080_ФО_08_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    Почтовый адрес

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Контактный телефон

    +7 4912 93-76-61

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    okz@ryazanoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юханова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Рязань, ул.Семашко, д.16

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 10:59 GMT +302.09.2021 10:5902.09.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580024Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линииРязань, ул.Семашко, д.16

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 11:0002.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580024Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линииРязань, ул.Семашко, д.16

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2021 11:0006.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580024Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линииРязань, ул.Семашко, д.16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580024Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линииРязань, ул.Семашко, д.16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии

    Начальная цена

    4 750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    64.92

    Услуги по предоставлению кредитов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    64.92

    Предоставление займов и прочих видов кредита

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025711/name/6135e561469ff2.70716067

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление займов и прочих видов кредита"

    Кол-во: 1.00000

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