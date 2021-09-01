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    Главная / Торги / Выбор поставщика автомобильных масел, смазок и технических жидкостей

    Выбор поставщика автомобильных масел, смазок и технических жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 07:5901.09.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных масел, смазок и технических жидкостейИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580020

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика автомобильных масел, смазок и технических жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_2_к_документации___Техническое_задание.doc

    _Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_1_к_документации___Проект_договора.docx

    _Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных масел, смазок и технических жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580020Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных масел, смазок и технических жидкостейИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных масел, смазок и технических жидкостей

    Начальная цена

    120 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    45.3

    Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025919/name/6135fa5a3b9618.86010743

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 521.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 140.00000

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    Прием заявок:
    15.03.2022 11:00(GMT+03:00)
    41 475 429
    Лоты:
    3
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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