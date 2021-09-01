Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт системы наружных сетей водоотведения здания производственно-эксплуатационной базы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы».

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт системы наружных сетей водоотведения здания производственно-эксплуатационной базы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:5901.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580140Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных по объекту «Капитальный ремонт системы наружных сетей водоотведения здания производственно-эксплуатационной базы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы»УфаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580140

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт системы наружных сетей водоотведения здания производственно-эксплуатационной базы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Обоснование_начальной__максимальной__цены_РАБОТЫ.docx

    Документация_1134_2021_08.docx

    Извещение_1134_2021_08.docx

    ПД_подряда_СМР.docx

    Техническая_документация.rar

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2_.xlsx

    Итоговый_протокол_1134_2021_08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ строительно-монтажных по объекту «Капитальный ремонт системы наружных сетей водоотведения здания производственно-эксплуатационной базы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580140Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных по объекту «Капитальный ремонт системы наружных сетей водоотведения здания производственно-эксплуатационной базы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы»Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ строительно-монтажных по объекту «Капитальный ремонт системы наружных сетей водоотведения здания производственно-эксплуатационной базы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы»

    Начальная цена

    809 515,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.2

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024057/name/6130bd979c9393.38816271

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013921
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки "Техперевооружение скважин Касимовского ПХГ" (051-3005514) для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки...
    592062
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    410 988 072
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013917
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция Рождественской ГКС» в составе стройки «Реконструкция газопромысловых сооружений и АСУТП Северо-Ставропольского ПХГ ООО «Кавказтрансгаз» для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция Рождественской...
    592044
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 438 967 462
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014193
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки: Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязок устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Скважины Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117 (код стройки 051-2004465) для нужд АО «Газстройпром»
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки:...
    593405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    83 070 049
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014178
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки: Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязок устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Этап 1. Скважины Елшано-Курдюмского ПХГ, Скважины Песчано-Уметского ПХГ, Скважина № 313 Степновского ПХГ (код стройки 051-2004465) для нужд АО «Газстройпром»
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки:...
    593291
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    88 398 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВМЗ
    Запрос предложений № ГП176169
    Оказание услуг по восстановлению строительных конструкций здания участка травления катанки
    Оказание услуг по восстановлению строительных конструкций здания участка травления катанки
    479525
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить