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    Главная / Торги / "Закупка материалов для ремонта зданий и сооружений (лакокрасочный материал) "

    "Закупка материалов для ремонта зданий и сооружений (лакокрасочный материал) "

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 07:0006.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579981Дата и время окончания срока приема заявок "Закупка материалов для ремота зданий и сооружений (лакокрасочный материал) "г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    "Закупка материалов для ремонта зданий и сооружений (лакокрасочный материал) "

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 10:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    __2_Проект_договора___ЗК_СМП___без_ТЗ.docx

    __4_Расчет_НМЦД.PDF

    __1_Извещение_запрос_котировок_в_ЭФ_СМСП.docx

    __3_Техническое_задание.docx

    Перечень_изменений.docx

    Протокол_рассмотрения_заявок.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изморин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Закупка материалов для ремота зданий и сооружений (лакокрасочный материал) "

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579981Подведение итогов не позднее "Закупка материалов для ремота зданий и сооружений (лакокрасочный материал) "г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Закупка материалов для ремота зданий и сооружений (лакокрасочный материал) "

    Начальная цена

    1 245 430,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    20.30.21.130

    Краски, эмали и глазури стекловидные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025460/name/6135c097899475.16233288

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 1.00000

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