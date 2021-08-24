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Номер извещения
ГП144067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Имущество «Дворца Творчества»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиваева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Ключевые слова:
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Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380
Начальная цена
6 291,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510
Начальная цена
7 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Колонка звуковая RCF Event ESW 1018
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колонка звуковая RCF Event ESW 1018
Начальная цена
26 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Колонка звуковая RCF Event ESW 1018
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колонка звуковая RCF Event ESW 1018
Начальная цена
26 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Пульт звуковой MACKIE SR 24х4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт звуковой MACKIE SR 24х4г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт звуковой MACKIE SR 24х4г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пульт звуковой MACKIE SR 24х4
Начальная цена
7 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Пульт светового управления NSI MC 7024
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт светового управления NSI MC 7024г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт светового управления NSI MC 7024г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пульт светового управления NSI MC 7024
Начальная цена
27 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Световой пульт Storm f.a.l
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Световой пульт Storm f.a.lг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Световой пульт Storm f.a.lг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Световой пульт Storm f.a.l
Начальная цена
11 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Пульт сканер Гениус
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пульт сканер Гениус
Начальная цена
3 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Пульт сканер Гениус
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пульт сканер Гениус
Начальная цена
3 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Пульт сканер Гениус
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пульт сканер Гениус
Начальная цена
3 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Пульт сканер Гениус
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пульт сканер Гениус
Начальная цена
3 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Монитор активный Н/Н IS 115P
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монитор активный Н/Н IS 115P
Начальная цена
9 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Монитор активный Н/Н IS 115P
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монитор активный Н/Н IS 115P
Начальная цена
9 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Монитор пассивный Н/Н
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Монитор пассивный Н/Нг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор пассивный Н/Нг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монитор пассивный Н/Н
Начальная цена
8 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Усилитель RCF-MFA-1200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Усилитель RCF-MFA-1200
Начальная цена
9 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Усилитель RCF-MFA-1200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Усилитель RCF-MFA-1200
Начальная цена
9 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Усилитель RCF-MFA-1200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Усилитель RCF-MFA-1200
Начальная цена
9 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Усилитель RCF-MFA-1200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Усилитель RCF-MFA-1200
Начальная цена
9 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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