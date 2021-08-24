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    Главная / Торги / Имущество «Дворца Творчества»

    Имущество «Дворца Творчества»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Имущество «Дворца Творчества»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_продаже.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-95-01

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиваева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380

    Начальная цена

    6 291,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Центр электромузыкальный (синтезатор) Ямаха PSS-380"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510

    Начальная цена

    7 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппаратура радиоэлектронная (синтезатор) Ямаха PSR -510"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Колонка звуковая RCF Event ESW 1018

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колонка звуковая RCF Event ESW 1018

    Начальная цена

    26 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колонка звуковая RCF Event ESW 1018"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Колонка звуковая RCF Event ESW 1018

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Колонка звуковая RCF Event ESW 1018г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колонка звуковая RCF Event ESW 1018

    Начальная цена

    26 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колонка звуковая RCF Event ESW 1018"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Пульт звуковой MACKIE SR 24х4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт звуковой MACKIE SR 24х4г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт звуковой MACKIE SR 24х4г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт звуковой MACKIE SR 24х4г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пульт звуковой MACKIE SR 24х4

    Начальная цена

    7 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт звуковой MACKIE SR 24х4"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Пульт светового управления NSI MC 7024

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт светового управления NSI MC 7024г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт светового управления NSI MC 7024г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт светового управления NSI MC 7024г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пульт светового управления NSI MC 7024

    Начальная цена

    27 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт светового управления"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Световой пульт Storm f.a.l

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Световой пульт Storm f.a.lг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Световой пульт Storm f.a.lг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Световой пульт Storm f.a.lг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Световой пульт Storm f.a.l

    Начальная цена

    11 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Световой пульт Storm f.a.l"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Пульт сканер Гениус

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пульт сканер Гениус

    Начальная цена

    3 060,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт сканер Гениус"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Пульт сканер Гениус

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пульт сканер Гениус

    Начальная цена

    3 060,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт сканер Гениус"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Пульт сканер Гениус

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пульт сканер Гениус

    Начальная цена

    3 060,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт сканер Гениус"

    Кол-во: 1

    Лот 11

    Пульт сканер Гениус

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Пульт сканер Гениусг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пульт сканер Гениус

    Начальная цена

    3 060,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт сканер Гениус"

    Кол-во: 1

    Лот 12

    Монитор активный Н/Н IS 115P

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монитор активный Н/Н IS 115P

    Начальная цена

    9 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор активный Н/Н IS 115P"

    Кол-во: 1

    Лот 13

    Монитор активный Н/Н IS 115P

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор активный Н/Н IS 115Pг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монитор активный Н/Н IS 115P

    Начальная цена

    9 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор активный Н/Н IS 115P"

    Кол-во: 1

    Лот 14

    Монитор пассивный Н/Н

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Монитор пассивный Н/Нг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор пассивный Н/Нг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Монитор пассивный Н/Нг. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монитор пассивный Н/Н

    Начальная цена

    8 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор пассивный Н/Н"

    Кол-во: 1

    Лот 15

    Усилитель RCF-MFA-1200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Усилитель RCF-MFA-1200

    Начальная цена

    9 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Усилитель RCF-MFA-1200"

    Кол-во: 1

    Лот 16

    Усилитель RCF-MFA-1200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Усилитель RCF-MFA-1200

    Начальная цена

    9 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Усилитель RCF-MFA-1200"

    Кол-во: 1

    Лот 17

    Усилитель RCF-MFA-1200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Усилитель RCF-MFA-1200

    Начальная цена

    9 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Усилитель RCF-MFA-1200"

    Кол-во: 1

    Лот 18

    Усилитель RCF-MFA-1200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144067Дата и время окончания срока приема заявок Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144067Подведение итогов не позднее Усилитель RCF-MFA-1200г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Усилитель RCF-MFA-1200

    Начальная цена

    9 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    32.20

    Инструменты музыкальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Усилитель RCF-MFA-1200"

    Кол-во: 1

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