Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выбор поставщика автомобильных зимних шин

    Выбор поставщика автомобильных зимних шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 07:5906.09.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580014Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных зимних шинИжевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика автомобильных зимних шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_1_к_Форме_1___КП.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.docx

    _Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Извещение.doc

    _Приложение_2___Техническое_задание.docx

    _Документация.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных зимних шин

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580014Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных зимних шинИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных зимних шин

    Начальная цена

    3 861 056,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029129/name/6139f7c81786f0.99757256

    09.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029064/name/6139ef8a68d611.55987723

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 406.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Запрос предложений № 32211050216
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-08-2022 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ (АВТОШИНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-08-2022 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ...
    588818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    9 370 225
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211074153
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 037/01.22/МИ по отбору организации для поставки шин автомобильных
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 037/01.22/МИ по отбору организации...
    592497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 901 757
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211048180
    на право заключения договора на поставку автошин для грузовых автомобилей
    на право заключения договора на поставку автошин для грузовых автомобилей
    588519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    1 350 000
    Лоты:
    2
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211070362
    Поставка шин автомобильных (летних и зимних (ошипованных))
    Поставка шин автомобильных (летних и зимних (ошипованных))
    591960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 988 410
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211058571
    Поставка автомобильных шин, камер для автомобильных шин для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Поставка автомобильных шин, камер для автомобильных шин для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    590255
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    138 131
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ЛОТ
    Запрос предложений № 32211052804
    Поставка шин для спецтехники
    Поставка шин для спецтехники
    589273
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    1 334 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110280327
    Поставка шин и дисков колесных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    Поставка шин и дисков колесных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    484624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    374 457
    Лоты:
    2
    Регион:
    Тверская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110239930
    Поставка шин колесных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    Поставка шин колесных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    479443
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    265 088
    Лоты:
    2
    Регион:
    Тверская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить