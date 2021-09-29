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Номер извещения
АП002916
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Стандартов для лаборатории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-43
Адрес электронной почты
Tarasov.AA@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасов Александр Анатольевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Стандартов для лаборатории
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2021 18:00 GMT +329.09.2021 18:0029.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Стандартов для лабораторииМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка Стандартов для лаборатории
Официальный сайт, на котором размещена документация
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