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    Главная / Торги / Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110579924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фасонные_части_из_ПЭ.zip

    Приложение__1___Попозиционный_лист.xlsx

    Вопрос___1_Фасонные_части_ПЭ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 17:0024.09.2021 17:0024.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579924Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 17:0024.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579924Подведение итогов не позднее Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасонных изделий из полиэтилена для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    685 725,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038242/name/6149c7777f12a2.41536742

    21.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038219/name/6149c5b238af58.57737574

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90гр. сварной односекционный ПЭ 100 SDR 17 Ду 630"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Отвод 90гр. сварной односекционный ПЭ 100 SDR 17 Ду 160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Отвод 45гр. сварной односекционный ПЭ 100 SDR 17 Ду 630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Отвод 30гр. сварной односекционный ПЭ 100 SDR 17 Ду 630"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Тройник электросварной ПЭ 100 SDR 11 Ду 160"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 Ду 630"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 Ду 160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Переход редукционный ПЭ 100 SDR 11 225*160"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Тройник неравнопроходной ПЭ 100 SDR 17 Ду 630*225"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Седловой отвод ПЭ 100 SDR 17 Ду 160"

    Кол-во: 3

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