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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 188-2021 на поставку программного обеспечения и предоставление права использования программных продуктов по номенклатурной группе: Программное обеспечение и лицензии для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск"

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 188-2021 на поставку программного обеспечения и предоставление права использования программных продуктов по номенклатурной группе: Программное обеспечение и лицензии для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 11:5914.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: программное обеспечение и лицензии (1С: Предприятие 8 ПРОФ)БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110579988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 188-2021 на поставку программного обеспечения и предоставление права использования программных продуктов по номенклатурной группе: Программное обеспечение и лицензии для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_188_2021_.pdf

    Извещение_о_внесении__изменения_188_2021.docx

    Документация.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Приложение_к_Форме__1_КП.docx

    Извещение.docx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    kovalevavs@gro32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КОВАЛЕВА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: программное обеспечение и лицензии (1С: Предприятие 8 ПРОФ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579988Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: программное обеспечение и лицензии (1С: Предприятие 8 ПРОФ)Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: программное обеспечение и лицензии (1С: Предприятие 8 ПРОФ)

    Начальная цена

    302 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    58.29.3

    Обеспечение программное для загрузки

    Классификатор ОКВЭД2

    58.2

    Издание программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033363/name/6141c4f995d848.27042955

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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