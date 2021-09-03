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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных

    Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580013Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данныхРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__484_от_06.09.2021.pdf

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радушева Ирина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 16:30 GMT +303.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580013Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данныхРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 16:3003.09.2021 16:3003.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580013Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данныхРостов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2021 14:0006.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580013Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данныхРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580013Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данныхРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных

    Начальная цена

    941 886,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в п.5 информационной карты запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Ростов-на-Дону,ул.М.Горького,293Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031826/name/614030d0e391c6.04616523

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный 500-999 User 1 year Renewal License"

    Кол-во: 710

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