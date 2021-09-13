"Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку Товара. Срок поставки Товара - не позднее 70 (Семидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Основного договора.