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    Главная / Торги / Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 08:0013.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144056

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___119_от_16.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 795-67-30

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 08:00 GMT +313.09.2021 08:0013.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 08:0013.09.2021 08:0013.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144056Дата и время вскрытия заявок Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 12:0016.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144056Подведение итогов не позднее Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144056Подведение итогов не позднее Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    8 670 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя: РФ, Пермский край, ул. Лодыгина 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку Товара. Срок поставки Товара - не позднее 70 (Семидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Основного договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    29.10.41.113

    Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Закупочная документация

    03.09.2021

    Техническое задание

    03.09.2021

    Закупочная документация_продление срока подачи заявок до 13.09.2021

    03.09.2021

    Протокол о продлении срока подачи заявок до 13.09.2021

    03.09.2021

    Проект договора

    03.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034987/name/614419b81a7d15.06842621

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка передвижной мастерской на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

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