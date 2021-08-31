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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения nanoCAD и услуг по его технической поддержке для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Поставка программного обеспечения nanoCAD и услуг по его технической поддержке для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения nanoCAD и услуг по его технической поддержке для нужд ПАО «РКК «Энергия»КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110580358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения nanoCAD и услуг по его технической поддержке для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 11:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    НМЦ_на_публикацию.pdf

    Проект_сублицензионного_договора_на_публикацию.doc

    Техническое_задание_на_публикацию.pdf

    Извещение__на_публикацию.doc

    Протокол_ЗК__63_2_ПО_nanoCAD_на_публикацию.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    olga.zaharova4@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения nanoCAD и услуг по его технической поддержке для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580358Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения nanoCAD и услуг по его технической поддержке для нужд ПАО «РКК «Энергия»Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения nanoCAD и услуг по его технической поддержке для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Начальная цена

    2 181 889,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029269/name/613a08eeed87b0.23714800

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка программного обеспечения nanoCAD и услуг по его технической поддержке"

    Кол-во: 1

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