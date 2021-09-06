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    Главная / Торги / Выполнение работ по установке соединительных муфт на высоковольтном кабеле фидера 303 и монтажу кабельной перемычки на ТП-25 6кВ

    Выполнение работ по установке соединительных муфт на высоковольтном кабеле фидера 303 и монтажу кабельной перемычки на ТП-25 6кВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110579823Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке соединительных муфт на высоковольтном кабеле фидера 303 и монтажу кабельной перемычки на ТП-25 6кВКоролев, МО, ул. Богомолова, д. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110579823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по установке соединительных муфт на высоковольтном кабеле фидера 303 и монтажу кабельной перемычки на ТП-25 6кВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 09:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    МУФТЫ_303_ФИДЕР_ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_для_СМП.docx

    ПИ_ЗК__0_заявок_Фидер_СМП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Королев, МО, ул. Богомолова, д. 12

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по установке соединительных муфт на высоковольтном кабеле фидера 303 и монтажу кабельной перемычки на ТП-25 6кВ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110579823Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке соединительных муфт на высоковольтном кабеле фидера 303 и монтажу кабельной перемычки на ТП-25 6кВКоролев, МО, ул. Богомолова, д. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по установке соединительных муфт на высоковольтном кабеле фидера 303 и монтажу кабельной перемычки на ТП-25 6кВ

    Начальная цена

    354 091,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.290

    Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026832/name/61374dbd400977.71253831

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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