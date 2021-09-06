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    Главная / Торги / поставка геодезического оборудования

    поставка геодезического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144053Дата и время окончания срока приема заявок поставка геодезического оборудованияСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка геодезического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон_Договора_рамочной_поставки__поставка_по_спецификациям___300591774_v1___1_.DOCX

    Формы_для_заполнения.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 137 56-10001 доб. 9138

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Teterina@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Надежда Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геодезического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144053Дата и время окончания срока приема заявок поставка геодезического оборудованияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 14:0006.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144053Дата и время вскрытия заявок поставка геодезического оборудованияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2021 12:0005.11.2021 12:0005.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144053Подведение итогов не позднее поставка геодезического оборудованияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.202105.11.2021 12:0005.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144053Подведение итогов не позднее поставка геодезического оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геодезического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.120

    Инструменты и приборы геодезические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тахеометр Trimble SX10 1" Robotic"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Призма круговая для тахеометров SX/VX (R10)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Веха телескопическая Trimble 2.6 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Крепление контроллера TSC7 на веху"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Контроллер Trimble TSC7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Батарея Trimble для тахеометра SX10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Устройство зарядное Kit Trimble"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Программное обеспечение: Trimble Business Center Survey Advanced"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Программное обеспечение: Trimble Business Center Scanning Module"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Программное обеспечение: CREDO 3D СКАН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "КАБЕЛЬ SET-PC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВЕХИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "СТАНОВОЙ ВИНТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ТРЕГЕР VEGA TRW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "АДАПТЕР ТРЕГЕРА RT484WON"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "ОТРАЖАТЕЛЬ VEGA SP02T"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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