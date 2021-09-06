www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144607
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Инструмент.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68506
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
kpoleshchuk@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полещук Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 12:30 GMT +306.09.2021 12:3006.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144607Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 12:3027.12.2021 12:3027.12.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144607Подведение итогов не позднее Инструмент.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 19
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 53
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 450
Кол-во: 180
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 14
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 22
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 11
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 39
Кол-во: 136
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.