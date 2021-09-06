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    Главная / Торги / Запрос предложений. Инструмент.

    Запрос предложений. Инструмент.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 12:3006.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144607Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП144607

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Инструмент.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений_ИДН_526352_ГП144607_инструмент.doc

    Договор_поставка_ТМЦ__2021.doc

    Чистая_спецификация.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68506

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    kpoleshchuk@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полещук Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 12:30 GMT +306.09.2021 12:3006.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144607Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 12:3027.12.2021 12:3027.12.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144607Подведение итогов не позднее Инструмент.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 12:3027.12.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144607Подведение итогов не позднее Инструмент.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 8Х10"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 10Х12"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 12х13"

    Кол-во: 19

    "Позиция 4"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 13х14"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 13х17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 17Х19"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 22х24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 24х27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 27Х30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 30Х32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 32х36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80 36х41"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Ключ гаечный ГОСТ 2839-80 50х55"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Ключ газовый ГОСТ 18981-73 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Ключ газовый ГОСТ 18981-73 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 4 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 5 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 6 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 7 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 8 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 10 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 12 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 14 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 16 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 17 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 19 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Ключ торцевой прямой ГОСТ 25788-83 13х17"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Ключ торцевой прямой ГОСТ 25788-83 17х19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Ключ торцевой прямой ГОСТ 25788-83 24х27"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Ключ торцевой ГОСТ 25789-83 30х36 стержневой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Ключ рожковый односторонний ударный ГОСТ 2841-80 95 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Ключ трещоточный 1/2" с переключателем ГОСТ 3722-81 200 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Клещи переставные ГОСТ 17439-72 270мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Клещи переставные ГОСТ 17439-72 400 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Ключ гаечный комбинированный с трещеткой ГОСТ 16983-80 19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Ключ гаечный комбинированный с трещеткой ГОСТ 16983-80 17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Молоток с квадратным бойком ГОСТ 2310-77 400г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Молоток с квадратным бойком ГОСТ 2310-77 600г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Молоток с квадратным бойком ГОСТ 2310-77 800г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Молоток ГОСТ 2310-77 800г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Ножовка по металлу ГОСТ 17270-71 300мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Зубило Слесарные ГОСТ 7211-86 200 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-93 200мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Кусачки торцевые ГОСТ 28037-89 200мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Круглогубцы ГОСТ 11516-94 150мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Отвертка плоская ГОСТ 17199-88 190х1,0х6,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Отвертка плоская ГОСТ 17199-88 3х0.5х150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Отвертка крестообразная ГОСТ 17199-88 180мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Напильники плоские ГОСТ 1465-80 400мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Напильники плоские ГОСТ 1465-80 350 мм №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Напильники плоские ГОСТ 1465-80 300 мм №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Напильники квадратные ГОСТ 1465-80 400 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Напильники круглые ГОСТ 1465-80 400мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Напильники круглые ГОСТ 1465-80 300 мм №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Напильники круглые ГОСТ 1465-80 250 мм №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Напильники полукруглые ГОСТ 1465-80 400 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Напильники трехгранные ГОСТ 1465-80 350 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Напильники трехгранные ГОСТ 1465-80 300 №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Напильники трехгранные ГОСТ 1465-80 150 №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Полотна ножовочное ручное ГОСТ 6645-86 300 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Набор торцевых головок ГОСТ 25604-83 №3 к-т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Набор торцевых головок ГОСТ 25604-83 №4 к-т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-2.5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-3.0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-3.2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-3.5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-3.8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-4.2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-4.5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-4.8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-5.0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 74"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 5,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-6.0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 76"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-6.2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-6.5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-8.0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-8.2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-8.5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Сверло к/х ГОСТ 10903-77 16,0х130х260"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Сверло кон.хв.ГОСТ 10903-77 d-18.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Сверло по металлу ГОСТ 10903-77 20мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Сверло спиральные ГОСТ 10903-77 к/хв 22,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Сверло спиральные ГОСТ 10903-77 к/хв 23"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Сверло ГОСТ 10903-77 23,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Сверло спиральные с конич.хвостовиком нормал.серия ГОСТ 10903-77 d-24 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Сверло спиральные ГОСТ 10903-77 к/хв 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Сверло ГОСТ 10903-77 25,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Метчик ГОСТ 3266-81 М5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 6х1,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Метчик ГОСТ 3266-81 М8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Метчик ГОСТ 3266-81 М8х1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 10х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 10х1,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 12х1,75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 14х2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Метчик ГОСТ 3266-81М24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-8130 х3,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Плашки ГОСТ 9740-71 14х1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Плашки ГОСТ 9740-71 20х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Плашки ГОСТ 9740-71 М 24х3,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Тисы слесарные ГОСТ 4045-75 (220 мм -250 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Ключ накидной коленчатые ГОСТ 2906-80 24х27"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Ключ накидной коленчатые ГОСТ 2906-80 30х32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Ключ трубный рычажной ктр №1 ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Шприц рычажно-плунжерный ГОСТ 19853-74 1000мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний ГОСТ 2906-80 24х27"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Ключ гаечный кольцевой двухсторонний ГОСТ 2906-80 30х32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Ключ рожковый ГОСТ 2839-80 24х27"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Ключ рожковый ГОСТ 2839-80 27х30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Ключ рожковый ГОСТ 2839-80 30х32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Ключ рожковый ГОСТ 2839-80 32х36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Диск отрезной ГОСТ 21963-2002 400х32х4 для рельс"

    Кол-во: 15

    "Позиция 115"

    "Сверло укороченное фреза коническая d-36 конус Морзе №4 ГОСТ 5927-70 ТУ 2-035-1143-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Штангенциркуль ГОСТ 166-89 150 мм цена деления 0,1 мм с глубиномером (колумбус), кл.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Микрометр ГОСТ 6507-90 МК 25"

    Кол-во: 53

    "Позиция 118"

    "Штангенциркуль ГОСТ 166-89 150 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Шприц рычажно-плунжерный ГОСТ 19853-74 1000мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Обжимной инструмент ГОСТ 5927-70 ХД-005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Ключ шестигранный ГОСТ 11737-93 8 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Ключ торцевой изогнутые ГОСТ 25788-83 КТИ №13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Развертка ГОСТ 1672-2016 12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Развертка ГОСТ 1672-2016 15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Резцы к сборным зуборезным головкам d-315, 2-х стор.,№0, 20град, 2,0 правое ГОСТ 11906-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Напильники плоские ГОСТ 1465-80 300 мм №1"

    Кол-во: 450

    "Позиция 127"

    "Напильники плоские ГОСТ 1465-80 400мм №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 128"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-5.0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-6.5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком сред.серия ГОСТ 10902-77 d-10"

    Кол-во: 9

    "Позиция 131"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 6х1,0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 132"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 8х1,25"

    Кол-во: 14

    "Позиция 133"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 10х1,5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 134"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 12х1,75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 135"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 16х2,0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 136"

    "Плашки круглые ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 5х0,8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Плашки круглые ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6х1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Плашки круглые ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 8х1,25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 139"

    "Плашки круглые ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 10х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Плашки круглые ГОСТ 9740-71 М 12х1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Плашки круглые ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 12х1,75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Плашки круглые ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 14х2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Плашки круглые ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 16х2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Плашки ГОСТ 9740-71 М 16х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 8,4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 146"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 11,8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 4х0,7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 5х0,8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 149"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 14х2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Метчик машинно-ручной ГОСТ 3266-81 20х2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Метчик машинно-ручной для нарез.трубной цилиндрич.резьбы ГОСТ 3266-81 1/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Сверло центровочное ГОСТ 14952-75 ф3,15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Сверло центровочное ГОСТ 14952-75 ф5,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Сверло центровочное ГОСТ 14952-75 ф6,3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком удлин.серия ГОСТ 886-77 2,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 3,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 удл. 4,0"

    Кол-во: 7

    "Позиция 158"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 удл. 5,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 удл. 6,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 8,5"

    Кол-во: 22

    "Позиция 161"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 11,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Фрезы шпоночные ГОСТ Р53003-2008 10-1-10-72-N9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком удлин.серия ГОСТ 886-77 2,3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком удлин.серия ГОСТ 886-77 2,9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Сверло спиральные с цилинд.хвостовиком удлин.серия ГОСТ 886-77 3,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 10,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 167"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 5,1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 168"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ГОСТ 10902-77 6,5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 169"

    "Фрезы шпоночные с цилиндр.хвостовиком ГОСТ 9140-78 20 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Фрезы концевые ГОСТ Р53002-2008 20-1-А-4-123"

    Кол-во: 6

    "Позиция 171"

    "Фрезы концевые ГОСТ Р53002-2008 25-1-А-4-147"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71 32мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Фрезы шпоночные с цилиндр.хвостовиком ГОСТ 9140-78 32мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "Фрезы концевые ГОСТ Р53002-2008 10-1-А-1-10-72"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Фрезы концевые ГОСТ Р53002-2008 12-1-А-1-12-83"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Фрезы концевые ГОСТ Р53002-2008 16-1-А-4-117"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Фрезы шпоночные ГОСТ Р53003-2008 10-1-10-72-N9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Фрезы шпоночные ГОСТ Р53003-2008 12-1-12-83-N9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Фрезы шпоночные ГОСТ Р53003-2008 16-4-117-N9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Патроны токарные ГОСТ 2675-80 3-х кул. с обр.кул. 250мм 3-250.35.34 В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Пила сегментная 710х4 96 зуб.ГОСТ 4047-82 (2257-0162)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Сверло к/х ГОСТ 10903-77 d-57(2301-3744)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Сверло к/х ГОСТ 10903-77 d-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Сверло к/х ГОСТ 10903-77 d-65.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Сверло к/х ГОСТ 10903-77 d-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71 d-20 z=5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 187"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17026-71 d10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Фрезы шпоночные ГОСТ Р53003-2008 10-1-10-72-N9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Фрезы шпоночные с цилиндр.хвостовиком ГОСТ 9140-78 6мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "Полотна ножовочное машинное ГОСТ 6645-86 450х40х2"

    Кол-во: 39

    "Позиция 191"

    "Полотна ножовочное машинное ГОСТ 6645-86 450х32х2"

    Кол-во: 136

    "Позиция 192"

    "Пила ленточные столярная ГОСТ 6532-77 30*0,7*9"

    Кол-во: 50

    "Позиция 193"

    "Пила ленточные столярная ГОСТ 6532-77 40*0,8*10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 194"

    "Ножницы диэлектрические ГОСТ 11515-94 НД-1 до 1000В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Резцы отрезные ГОСТ 18877-73 Т5К10 25х16х140"

    Кол-во: 5

    "Позиция 196"

    "Резцы проходные прямой ГОСТ 18877-73 T5K10 25х16х140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Резцы проходные упорный изогнут ГОСТ 18877-73 Т5К10 25х16х140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "Резцы резьбовой наружный ГОСТ 18877-73 Т5К10 25х16х140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 199"

    "Резцы резьбовой внутренний ГОСТ 18877-73 Т5К10 16*16*170"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Резцы расточные ГОСТ 18877-73 Т5К10 16х16х140"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Тиски слесарные ГОСТ 4045-75 200мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Напильники плоские ГОСТ 1465-80 250 мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 203"

    "Напильники круглые ГОСТ 1465-80 250 мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "Напильники трехгранные ГОСТ 1465-80 250 №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "Клеймо цифровое ГОСТ 25726-83 №8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Клеймо буквенные ГОСТ 25726-83 №8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "Ключ шестигранный набор ГОСТ 11737-93 9 предметов"

    Кол-во: 4

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