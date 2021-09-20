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Номер извещения
ГП144058
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47
Почтовый адрес
198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47
Контактный телефон
+7 923 573-73-74
Факс
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Адрес электронной почты
Olesya.Tihonkih@lsss.kzgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихоньких Олеся Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 23:00 GMT +320.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 23:0020.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144058Дата и время вскрытия заявок Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 23:0030.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144058Подведение итогов не позднее Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»Санкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
Адрес местонахождения
198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47
28.91.99.000
26.51.62.110
28.41.24.190
28.41.24.140
28.41.24.130
28.41.24.120
28.41.24.110
28.99.9
Документация лота
Кол-во: 1
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