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    Главная / Торги / Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»

    Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_Приложение_3_Форма_договора_подряда.docx

    Приглашение_к_участию_ЭТП.pdf.doc

    ТЗ_на_МГР.docx

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    Пояснительная_записка_по_автоматизации_машины_газовой_резки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

    Юридический адрес

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Почтовый адрес

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Контактный телефон

    +7 923 573-73-74

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Olesya.Tihonkih@lsss.kzgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихоньких Олеся Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 23:00 GMT +320.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 23:0020.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144058Дата и время вскрытия заявок Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 23:0030.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144058Подведение итогов не позднее Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144058Подведение итогов не позднее Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

    Адрес местонахождения

    198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47

    Классификатор ОКПД2

    28.91.99.000

    Услуги по производству машин для металлургического производства отдельные, выполняемые субподрядчиком

    26.51.62.110

    Машины и приборы для испытания металлов

    28.41.24.190

    Станки для прочих видов обработки металлов резанием

    28.41.24.140

    Станки зубообрабатывающие

    28.41.24.130

    Станки отрезные металлообрабатывающие

    28.41.24.120

    Станки пильные металлообрабатывающие

    28.41.24.110

    Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99.9

    Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    3_Приложение_3_Форма_договора_подряда.docx

    07.09.2021

    Приглашение_к_участию_ЭТП.pdf.doc

    07.09.2021

    ТЗ_на_МГР.docx

    07.09.2021

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Машины Газо-кислородной Резки (МГР) для объекта: «Производство специальных сталей и сплавов»"

    Кол-во: 1

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